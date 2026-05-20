Доклад посвящен темам, которые будут рассматриваться на заседании Совета ЕС по общим вопросам 26 мая. В повестку предстоящего заседания включены вопросы о многолетнем бюджете ЕС на 2028-2034 годы, заседании Европейского совета 18-19 июня, отношениях ЕС и Великобритании, а также ежегодный диалог о верховенстве права.

На переговорах о многолетнем бюджете ЕС Латвия также подчеркнет необходимость дополнительного финансирования в рамках общей сельскохозяйственной политики и будет выступать за такое его распределение, которое обеспечивает выравнивание прямых платежей.

Латвия также считает, что необходимо сохранить предложенное Европейской комиссией финансирование Инструмента соединения Европы, в том числе в разделах транспорта и военной мобильности.

Латвию на предстоящем заседании Совета ЕС по общим вопросам будет представлять парламентский секретарь МИД Артем Уршульский.