После пропажи семилетнего мальчика в Сигулде власти сделали выводы

Напомним, вечером 18 мая полиция сообщила о пропаже ребёнка. По предварительной информации, мальчик мог уехать из Сигулды в Ригу на поезде. Позже, после 22:00, ребёнок был найден.

По словам Фрейберги, ситуация разъяснилась, но Социальная служба Сигулдского края находится на связи с семьёй мальчика, продолжая общение с родителями и оказывая необходимую поддержку.

Она отметила, что ещё вечером 18 мая руководители самоуправления, Социальной службы и муниципальной полиции собрались для оценки ситуации и связались с руководством учебного заведения.

В самоуправлении подчёркивают, что безопасность детей и оперативная реакция в подобных случаях являются приоритетом, поэтому произошедшее уже обсудили со всеми вовлечёнными сторонами. При необходимости планируется улучшить процессы сотрудничества и обмена информацией между службами.