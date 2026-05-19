Кабаны в Варшаве внезапно стали дисциплинированнее некоторых водителей

Стадо диких кабанов спокойно подошло к пешеходному переходу и перешло дорогу настолько организованно, будто заранее сдало экзамен по ПДД. Видео быстро разлетелось по соцсетям с комментариями в духе: «Даже кабаны уважают светофор».

Even the pigs respected the traffic laws



A funny shot from Warsaw shows wild boars crossing the street in an orderly manner pic.twitter.com/rSwX2Rzfza — Vidsodd (@vidsodd) May 13, 2026

Ирония в том, что для Варшавы это уже почти не экзотика.

Дикие кабаны давно превратились в одну из самых неожиданных городских проблем польской столицы. Животные заходят во дворы, роются в мусорках, гуляют возле жилых районов и всё увереннее чувствуют себя среди машин, тротуаров и людей.

А вместе с этим постепенно осваивают и городские правила.

На видео кабаны переходят улицу удивительно спокойно и без паники. Никаких хаотичных рывков через поток машин — стадо движется почти как обычные пешеходы в час пик. Интернет, конечно, немедленно начал сравнивать их с людьми, которые перебегают улицу на красный.

Особенно зрителей впечатлил контраст: огромные дикие животные ведут себя в городе так уверенно, будто живут там уже не первое поколение.

Вообще, урбанизация кабанов в Польше давно стала отдельным феноменом. Власти Варшавы уже несколько лет пытаются сдерживать рост популяции, потому что животные всё чаще появляются рядом с дорогами, школами и жилыми кварталами. Но кабаны оказались слишком адаптивными.

Мягкие зимы, отсутствие крупных хищников и лёгкий доступ к еде сделали своё дело. Город для них постепенно перестал быть опасной территорией.

И теперь жители получают сюжеты, которые ещё недавно выглядели бы как мем или нейросетевой ролик: стадо кабанов чинно идёт по «зебре», пока люди достают телефоны и снимают происходящее.

Самое смешное здесь даже не то, что кабаны научились пользоваться переходом.

А то, насколько быстро интернет решил: да, похоже, эти ребята действительно поняли городскую систему лучше некоторых людей.