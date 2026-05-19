Какая тревога, у нас контрольная! В Резекне эвакуировали не всех школьников

По словам одной из мам, она долго пыталась дозвониться до сына, когда получила оповещение. Ребенок не брал трубку, а через какое-то время перезвонил и сообщил, что у них была контрольная.

Вместо эвакуации школьников оставили в классах. При этом многие дети сидели прямо напротив больших окон.

«Почему детей не отвели в спортзал в пристройке, где высокие стены и окна под потолком, или хотя бы в подвальное помещение? Почему их закрыли в классах напротив огромных окон? Чем они должны были прикрываться от осколков стекла — партой или стулом?», — возмущается мама.

Другая отметила, что в момент тревоги в некоторых классах были открыты окна, хотя жалюзи были закрыты. Особенно это касалось верхних этажей.

«Руководство 2-й школы даже на официальные письма в e-klase не отвечает, а вы хотите, чтобы они здесь что-то объяснили», — написал другой родитель.

На данный момент официальной реакции от администрации школы или самоуправления Резекне не поступало.