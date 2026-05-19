Валкский край тонет в долгах: правительство требует исправить бюджет до июня

Редакция PRESS 19 мая, 2026 17:26

Новости Латвии 0 комментариев

Валкский край до июня должен внести поправки в бюджет для улучшения финансовой ситуации, постановило во вторник правительство, заслушав доклад Министерства финансов о финансовом положении самоуправления и дальнейших действиях.

Минфин предложил отложить внесение поправок в бюджет самоуправления до августа, однако председатель Валкской краевой думы Вентс Армандс Крауклис заявил, что в этом нет необходимости, поскольку все документы уже готовы и их можно подать до июня.

Для того чтобы самоуправление Валкского края могло сбалансировать бюджет на 2026 год и обеспечить недостающее финансирование для выполнения автономных функций и обязательств, в качестве единовременного решения Минфин первоначально предложил обеспечить недостающее финансирование в размере 370 887 евро путем внесения изменений в договор о госзайме от 26 июля 2018 года и переноса части запланированного на 2026 год платежа по основной сумме займа на последующие годы.

На заседании правительства было принято решение, что Госказна рефинансирует в общей сложности шесть займов Валкского края на сумму 646 605 евро, перенеся платежи по основной сумме на последующие годы.

Также Минфин поручил самоуправлению до 1 июня 2026 года подать утвержденные думой поправки к бюджету на этот год, в которые включены все расходы для выполнения обязательств и обеспечения автономных функций, при этом они запланированы в соответствии с доступными ресурсами, а также обеспечено их финансовое покрытие.

Также до 1 июня самоуправление Валкского края должно подать в Минфин утвержденный думой уточненный план финансовой оптимизации на 2026-2028 годы, чтобы обеспечить выполнение автономных функций. Самоуправление также должно подать утвержденный думой список проектов, софинансируемых из фондов Европейского союза и другой иностранной финансовой помощи, которые планируется реализовать в 2026-2028 годах, с указанием ресурсов для их финансирования, влияния на бюджет и объема обязательств.

Минфин планирует обратиться в Госконтроль с предложением провести углубленную ревизию в самоуправлении Валкского края в связи с выбранной им моделью предоставления услуг теплоснабжения и водного хозяйства и их финансирования.

Если самоуправление Валкского края не сможет рассчитаться с кредиторами, в том числе своевременно вносить налоговые платежи, и не улучшит бюджетную ситуацию в долгосрочной перспективе, Минфин будет решать вопрос в соответствии с нормами финансовой стабилизации самоуправлений.

По данным Госказны, общая непогашенная сумма займов самоуправления Валкского края на 15 марта 2026 года составляла свыше 21,66 млн евро. В 2026 году самоуправление должно погасить основную сумму займов в размере 1,54 млн евро, из которой до 15 марта было погашено 234 270 евро, в том числе 78 172 евро за счет перевыполнения прогноза по подоходному налогу с населения за 2025 год.

В докладе Минфина отмечается, что длительные финансовые проблемы самоуправления в основном связаны с неупорядоченным предоставлением коммунальных услуг, что приносит ему убытки. Самоуправление долгое время не взыскивало с жителей долги за коммунальные услуги - на 1 февраля 2026 года задолженность за теплоснабжение превысила 1 млн евро. Счета за теплоснабжение не покрывают фактические затраты, а также годами не обеспечивался контроль за предоставлением услуг водного хозяйства.

Упомянутые факторы напрямую влияют на бюджет самоуправления и его способность своевременно выполнять взятые на себя обязательства и обеспечивать выполнение автономных функций.

Минфин отмечает, что дума Валкского края должна организовать предоставление коммунальных услуг таким образом, чтобы тарифы на услуги покрывали фактические затраты, улучшить взыскание платежей с жителей и выбрать такую модель организации услуг, которая не создает убытков для бюджета самоуправления.

Также в докладе говорится, что у самоуправления Валкского края в 2026 году - самый высокий объем обязательств по займам и гарантиям среди самоуправлений, при этом показатели финансовой устойчивости - худшие среди всех самоуправлений.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (1)

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (1)

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

