Валкский край тонет в долгах: правительство требует исправить бюджет до июня

Минфин предложил отложить внесение поправок в бюджет самоуправления до августа, однако председатель Валкской краевой думы Вентс Армандс Крауклис заявил, что в этом нет необходимости, поскольку все документы уже готовы и их можно подать до июня.

Для того чтобы самоуправление Валкского края могло сбалансировать бюджет на 2026 год и обеспечить недостающее финансирование для выполнения автономных функций и обязательств, в качестве единовременного решения Минфин первоначально предложил обеспечить недостающее финансирование в размере 370 887 евро путем внесения изменений в договор о госзайме от 26 июля 2018 года и переноса части запланированного на 2026 год платежа по основной сумме займа на последующие годы.

На заседании правительства было принято решение, что Госказна рефинансирует в общей сложности шесть займов Валкского края на сумму 646 605 евро, перенеся платежи по основной сумме на последующие годы.

Также Минфин поручил самоуправлению до 1 июня 2026 года подать утвержденные думой поправки к бюджету на этот год, в которые включены все расходы для выполнения обязательств и обеспечения автономных функций, при этом они запланированы в соответствии с доступными ресурсами, а также обеспечено их финансовое покрытие.

Также до 1 июня самоуправление Валкского края должно подать в Минфин утвержденный думой уточненный план финансовой оптимизации на 2026-2028 годы, чтобы обеспечить выполнение автономных функций. Самоуправление также должно подать утвержденный думой список проектов, софинансируемых из фондов Европейского союза и другой иностранной финансовой помощи, которые планируется реализовать в 2026-2028 годах, с указанием ресурсов для их финансирования, влияния на бюджет и объема обязательств.

Минфин планирует обратиться в Госконтроль с предложением провести углубленную ревизию в самоуправлении Валкского края в связи с выбранной им моделью предоставления услуг теплоснабжения и водного хозяйства и их финансирования.

Если самоуправление Валкского края не сможет рассчитаться с кредиторами, в том числе своевременно вносить налоговые платежи, и не улучшит бюджетную ситуацию в долгосрочной перспективе, Минфин будет решать вопрос в соответствии с нормами финансовой стабилизации самоуправлений.

По данным Госказны, общая непогашенная сумма займов самоуправления Валкского края на 15 марта 2026 года составляла свыше 21,66 млн евро. В 2026 году самоуправление должно погасить основную сумму займов в размере 1,54 млн евро, из которой до 15 марта было погашено 234 270 евро, в том числе 78 172 евро за счет перевыполнения прогноза по подоходному налогу с населения за 2025 год.

В докладе Минфина отмечается, что длительные финансовые проблемы самоуправления в основном связаны с неупорядоченным предоставлением коммунальных услуг, что приносит ему убытки. Самоуправление долгое время не взыскивало с жителей долги за коммунальные услуги - на 1 февраля 2026 года задолженность за теплоснабжение превысила 1 млн евро. Счета за теплоснабжение не покрывают фактические затраты, а также годами не обеспечивался контроль за предоставлением услуг водного хозяйства.

Упомянутые факторы напрямую влияют на бюджет самоуправления и его способность своевременно выполнять взятые на себя обязательства и обеспечивать выполнение автономных функций.

Минфин отмечает, что дума Валкского края должна организовать предоставление коммунальных услуг таким образом, чтобы тарифы на услуги покрывали фактические затраты, улучшить взыскание платежей с жителей и выбрать такую модель организации услуг, которая не создает убытков для бюджета самоуправления.

Также в докладе говорится, что у самоуправления Валкского края в 2026 году - самый высокий объем обязательств по займам и гарантиям среди самоуправлений, при этом показатели финансовой устойчивости - худшие среди всех самоуправлений.