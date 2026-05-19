Меркель и Зеленский получили Европейский орден заслуг

Всего из 20 награжденных в Страсбурге присутствовали 13, среди них - президент Молдовы Майя Санду, удостоенная Европейского ордена почетной степени, а также украинская правозащитница и глава Центра гражданских свобод Александра Матвийчук, которой присужден Европейский орден заслуг.

Our Union is built by all its citizens.



The European Order of Merit honours individuals whose outstanding contributions to the European project deserve recognition.



Congratulations to this year‘s recipients and thank you for all you have done. pic.twitter.com/CxDHxwjBf1 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 19, 2026

Среди других лауреатов - музыканты ирландской группы U2, бывший глава европейской дипломатии Хавьер Солана, а также экс-президент Финляндии и бывший спикер финского парламента Саули Ниинистё.

Европейский Союз "не достался его жителям просто так"

Председатель Европарламента Роберта Метсола в своей речи сказала, что Европейский Союз "не достался его жителям просто так", а строился "договор за договором, кризис за кризисом". Его строили те, кто отказался мириться с разрушениями, которые принесли войны двадцатого века, и "глядя на руины войны, видел не конец, а обязанность восстанавливать" Европу, чтобы она стала сильнее и лучше. По словам Метсолы, эти люди "выбрали солидарность вместо подозрительности и долгосрочный путь сотрудничества вместо краткосрочного искушения личной выгоды".

"Это та Европа, которую мы унаследовали. И она остается величайшим политическим достижением в истории человечества", - подчеркнула она. ЕС существует "благодаря бесчисленным небольшим поступкам людей, каждый из которых по-своему способствовал продвижению союза вперед", - отметила спикер Европарламента.

Александра Матвийчук в своем выступлении указала, что Украина на протяжении трех столетий находилась в тени Российской империи. "Я здесь, чтобы сказать: Европа, мы вернулись. Мы возвращаемся домой, в лоно европейской цивилизации. И мы платим за это самую высокую цену", - подчеркнула правозащитница. По ее словам, Путин развязал войну не просто для того, чтобы оккупировать украинские земли, а еще и потому, что видит в Украине мост в Европу. "Жители других европейских стран находятся в безопасности только потому, что украинцы не дают российской армии продвигаться дальше", - заявила Матвийчук.