Меркель и Зеленский получили Европейский орден заслуг

© Deutsche Welle 19 мая, 2026 17:21

Мир

Scanpix (Photo by SEBASTIEN BOZON / POOL / AFP)

Президент Украины Владимир Зеленский стал кавалером Европейского ордена заслуг высшей степени, церемония вручения которого прошла в Европейском парламенте в Страсбурге во вторник, 19 мая. Помимо главы украинского государства, этой награды были удостоены бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и экс-президент Польши, лидер движения "Солидарность" Лех Валенса. Меркель и Валенса получили награду из рук спикера Европарламента Роберты Метсолы, тогда как Зеленский на церемонию не приехал.

Всего из 20 награжденных в Страсбурге присутствовали 13, среди них - президент Молдовы Майя Санду, удостоенная Европейского ордена почетной степени, а также украинская правозащитница и глава Центра гражданских свобод Александра Матвийчук, которой присужден Европейский орден заслуг.

Среди других лауреатов - музыканты ирландской группы U2, бывший глава европейской дипломатии Хавьер Солана, а также экс-президент Финляндии и бывший спикер финского парламента Саули Ниинистё.

 Европейский Союз "не достался его жителям просто так"

Председатель Европарламента Роберта Метсола в своей речи сказала, что Европейский Союз "не достался его жителям просто так", а строился "договор за договором, кризис за кризисом". Его строили те, кто отказался мириться с разрушениями, которые принесли войны двадцатого века, и "глядя на руины войны, видел не конец, а обязанность восстанавливать" Европу, чтобы она стала сильнее и лучше. По словам Метсолы, эти люди "выбрали солидарность вместо подозрительности и долгосрочный путь сотрудничества вместо краткосрочного искушения личной выгоды".

"Это та Европа, которую мы унаследовали. И она остается величайшим политическим достижением в истории человечества", - подчеркнула она. ЕС существует "благодаря бесчисленным небольшим поступкам людей, каждый из которых по-своему способствовал продвижению союза вперед", - отметила спикер Европарламента. 

Александра Матвийчук в своем выступлении указала, что Украина на протяжении трех столетий находилась в тени Российской империи. "Я здесь, чтобы сказать: Европа, мы вернулись. Мы возвращаемся домой, в лоно европейской цивилизации. И мы платим за это самую высокую цену", - подчеркнула правозащитница. По ее словам, Путин развязал войну не просто для того, чтобы оккупировать украинские земли, а еще и потому, что видит в Украине мост в Европу. "Жители других европейских стран находятся в безопасности только потому, что украинцы не дают российской армии продвигаться дальше", - заявила Матвийчук.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

