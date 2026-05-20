Обществу пора честно сказать правду: Пуце о дронах над Латвией

«Сочувствую жителям Латгалии и теперь уже Видземе — инциденты с дронами вызывают тревогу и ощущение угрозы», — написал политик в соцсети X.

По его словам, происходящее показывает, какой объём работы ещё предстоит выполнить оборонным и другим государственным структурам — как в сфере практической защиты, так и в коммуникации с населением.

Пуце подчеркнул, что на нынешнем этапе войны подобные инциденты «не станут более редкими».

«Власть должна ответственно разговаривать с обществом и прямо это говорить. Также необходимо открыто объяснять, как государство планирует защищать жителей», — отметил он.

Atsevišķu Ukrainas dronu nevadīta ielidošana Latvijas teritorijā liecina, ka Ukraina spēj sekmīgi karot un aktīvi aizstāv savu valsti. Vissvarīgākajā, Latvijas drošības jautājumā - tās nav sliktas ziņas. — Juris Pūce (@pucej) May 19, 2026

По мнению бывшего министра, повседневная жизнь государства и общества должна адаптироваться к новым условиям безопасности, а открытый разговор помогает этому процессу.