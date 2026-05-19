Вторую часть сдадут позже: комментарий Минобраза о сорванном из-за дронов экзамене

Согласно предоставленной Министерством образования и науки информации, экзамен был прерван в Резекне, Резекненском, Прейльском, Краславском, Мадонском, Лудзенском, Смилтенском, Валмиерском, Гулбенском и Цесисском краях.

Мелбарде сообщила, что школьники успели выполнить первую часть экзамена, и планируется, что вторую часть они будут сдавать 9 июня в соответствии с утвержденным графиком.

Тем временем устная часть экзамена состоится на этой неделе - до 22 мая. Школы при необходимости могут скорректировать время проведения экзаменов, оценив состояние школьников.

Министр сообщила, что с муниципальными управлениями образования уже ранее обсуждались действия в подобных ситуациях, а 21 мая в сотрудничестве с Государственной пожарно-спасательной службой и Национальными вооруженными силами запланирован семинар для руководителей учебных заведений о действиях в ситуациях воздушной угрозы.

Мелбарде также напомнила, что в случае локальной угрозы решения о прекращении занятий или экзаменов принимает местная комиссия по гражданской обороне на основании информации, предоставленной ответственными службами.