ВВС Латвии поясняют, что никакой угрозы в воздушном пространстве Латвии обнаружено не было.

Национальные вооружённые силы (НВС) сообщают, что в связи с ситуацией активированы истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии. Истребители обеспечат, чтобы обнаруженный на радарах объект не вошел в воздушное пространство Латвии, пояснили в НБС агентству LETA.

Начальник отдела информационного анализа и управления Объединённого штаба НВС Марис Тутинс в интервью Латвийскому телевидению рассказал, что сенсоры зафиксировали возможную угрозу в воздушном пространстве Латвии, в связи с чем были разосланы предупреждающие сообщения. На данный момент нет информации о том, что какой-либо дрон вошёл в воздушное пространство Латвии.

Вооружённые силы подчёркивают, что совместно с союзниками по НАТО постоянно мониторят воздушное пространство, чтобы в случае необходимости немедленно отреагировать на потенциальную угрозу. Одновременно вблизи восточной границы усилены возможности противовоздушной обороны — туда направлены дополнительные подразделения.

НВС отмечают, что пока продолжается война России против Украины, в дальнейшем также возможны случаи, когда к воздушному пространству Латвии приближаются или входят в него иностранные беспилотные летательные аппараты.

Жителей призывают зайти в помещения, соблюдать так называемый принцип двух стен, а также закрыть окна и двери. При обнаружении низколетящего или подозрительного объекта жителей просят не приближаться к нему и сообщать по телефону 112.

Как уже сообщало агентство LETA, во вторник возможная воздушная угроза была объявлена в нескольких краях Латвии. Предупреждение действовало в Краславском, Лудзенском, Резекненском, Прейльском, Мадонском, Цесисском, Гулбенском, Смилтенском и Валмиерском краях, а также в Резекне.

Незадолго до 14:00 угроза была отменена на большей части территорий, а после 14:00 Национальные вооружённые силы (НВС) сообщили, что воздушная угроза в воздушном пространстве Латвии полностью завершена.

Национальные вооружённые силы пока не могут подтвердить, что хотя бы один из зафиксированных во вторник дронов действительно находился в воздушном пространстве Латвии.

На пресс-конференции во вторник вечером представители НВС отметили, что ранее уже бывали ситуации, когда комбинация различных факторов влияла на работу сенсоров и создавала сигналы возможной угрозы. При этом в вооружённых силах допускают, что над территорией Латвии мог находиться и какой-то другой объект.

Тем временем истребитель миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтийских стран во вторник сбил дрон над Эстонией, сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Операцию координировал Латвийский центр контроля и оповещения, сообщили эстонские вооружённые силы.

НВС агентству LETA сообщили, что Центр контроля и оповещения Военно-воздушных сил Латвии обеспечивал руководство румынскими истребителями F-16, участвующими в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии, и контролировал и координировал операцию по нейтрализации беспилотной системы в Эстонии.

Румынские истребители F-16, дислоцированные в Литве в рамках миссии НАТО, перехватили и нейтрализовали беспилотный летательный аппарат к югу от города Пылтсамаа. Перед применением оружия цель была визуально идентифицирована, при этом особое внимание уделялось безопасности гражданского населения, пояснили в НВС.