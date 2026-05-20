Опять?! В двух краях Латвии в 18.10 объявлена воздушная тревога (ДОПОЛНЕНО в 21.30)

Редакция PRESS 20 мая, 2026 08:25

Выбор редакции 2 комментариев

Фото LETA

Во вторник вечером в Балвском и Лудзенском краях была объявлена возможная воздушная угроза, свидетельствует информация на портале "112.lv". Около 20.30 объявление об угрозе было завершено.

ВВС Латвии поясняют, что никакой угрозы в воздушном пространстве Латвии обнаружено не было.

Национальные вооружённые силы (НВС) сообщают, что в связи с ситуацией активированы истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии. Истребители обеспечат, чтобы обнаруженный на радарах объект не вошел в воздушное пространство Латвии, пояснили в НБС агентству LETA.

Начальник отдела информационного анализа и управления Объединённого штаба НВС Марис Тутинс в интервью Латвийскому телевидению рассказал, что сенсоры зафиксировали возможную угрозу в воздушном пространстве Латвии, в связи с чем были разосланы предупреждающие сообщения. На данный момент нет информации о том, что какой-либо дрон вошёл в воздушное пространство Латвии.

Вооружённые силы подчёркивают, что совместно с союзниками по НАТО постоянно мониторят воздушное пространство, чтобы в случае необходимости немедленно отреагировать на потенциальную угрозу. Одновременно вблизи восточной границы усилены возможности противовоздушной обороны — туда направлены дополнительные подразделения.

НВС отмечают, что пока продолжается война России против Украины, в дальнейшем также возможны случаи, когда к воздушному пространству Латвии приближаются или входят в него иностранные беспилотные летательные аппараты.

Жителей призывают зайти в помещения, соблюдать так называемый принцип двух стен, а также закрыть окна и двери. При обнаружении низколетящего или подозрительного объекта жителей просят не приближаться к нему и сообщать по телефону 112.

Как уже сообщало агентство LETA, во вторник возможная воздушная угроза была объявлена в нескольких краях Латвии. Предупреждение действовало в Краславском, Лудзенском, Резекненском, Прейльском, Мадонском, Цесисском, Гулбенском, Смилтенском и Валмиерском краях, а также в Резекне.

Незадолго до 14:00 угроза была отменена на большей части территорий, а после 14:00 Национальные вооружённые силы (НВС) сообщили, что воздушная угроза в воздушном пространстве Латвии полностью завершена.

Национальные вооружённые силы пока не могут подтвердить, что хотя бы один из зафиксированных во вторник дронов действительно находился в воздушном пространстве Латвии.

На пресс-конференции во вторник вечером представители НВС отметили, что ранее уже бывали ситуации, когда комбинация различных факторов влияла на работу сенсоров и создавала сигналы возможной угрозы. При этом в вооружённых силах допускают, что над территорией Латвии мог находиться и какой-то другой объект.

Тем временем истребитель миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтийских стран во вторник сбил дрон над Эстонией, сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Операцию координировал Латвийский центр контроля и оповещения, сообщили эстонские вооружённые силы.

НВС агентству LETA сообщили, что Центр контроля и оповещения Военно-воздушных сил Латвии обеспечивал руководство румынскими истребителями F-16, участвующими в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии, и контролировал и координировал операцию по нейтрализации беспилотной системы в Эстонии.

Румынские истребители F-16, дислоцированные в Литве в рамках миссии НАТО, перехватили и нейтрализовали беспилотный летательный аппарат к югу от города Пылтсамаа. Перед применением оружия цель была визуально идентифицирована, при этом особое внимание уделялось безопасности гражданского населения, пояснили в НВС.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

