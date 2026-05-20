Каллас: ЕС сократит инвестиции в страны, сотрудничающие с РФ

По словам Каллас, ЕС должен разработать новую политику распределения помощи развивающимся странам и "учитывать собственные интересы". "Если партнер поддерживает Россию или Иран, необходима гибкость, чтобы пересмотреть наше взаимодействие", - заявила она. При этом речь не идет о полном отказе от поддержки, подчеркнула Каллас.

Глава европейской дипломатии сделала это заявление на фоне подготовки новой инвестиционной стратегии ЕС (Global Gateway), бюджет которой составит около 300 млрд евро. Программа подразумевает финансирование инфраструктуры, зеленой энергетики и цифровых технологий в развивающихся странах.

Еврокомиссар: инвестиции - это инструмент влияния

Ранее еврокомиссар по вопросам развития Йозеф Сикела заявил, что в современных политических условиях инвестиции - это "инструмент влияния", поэтому внешняя политика ЕС "не может быть сентиментальной". Сикела также выступил за приоритет европейских компаний при распределении финансирования зарубежных проектов.

В фокусе инвестиционных вложений Евросоюза по программе Global Gateway - страны Африки, Азии и Латинской Америки. Финансирование проектов осуществляется через Европейский инвестиционный банк (EIB), который предоставляет кредиты и гарантии таким странам как Египет, Кения, ЮАР, Вьетнам, Бангладеш, Чили, Перу и другим.