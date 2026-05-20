Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
Доступность

Дроны над Латвией! НАТО в воздух: что рассказали на пресс-конференции НВС (3)

Редакция PRESS 20 мая, 2026 09:29

Выбор редакции 3 комментариев

Facebook

Во вторник в воздушном пространстве Латвии было зафиксировано несколько возможных угроз, из-за которых была активирована миссия патрулирования воздушного пространства Балтии и подняты в воздух истребители союзников по НАТО. Об этом на пресс-брифинге сообщили представители Национальных вооружённых сил.

Согласно предоставленной информации, первый инцидент был зафиксирован около 11:00, когда сенсоры Национальных вооружённых сил идентифицировали возможную угрозу в воздушном пространстве Латвии. В ответ на ситуацию были подняты истребители ВВС Румынии F-16, которые дислоцированы в Шяуляе в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии.

Одновременно поступила информация о дроне, который вошёл в воздушное пространство Эстонии и позднее был нейтрализован. Как подчеркнули военные на пресс-конференции, операция координировалась в тесном сотрудничестве между центрами контроля воздушного пространства балтийских стран.

«Очень важно отметить, что эту операцию по нейтрализации координировал центр контроля ВВС Латвии», — заявил на брифинге начальник отдела информационного анализа и управления Объединённого штаба НВС Марис Тутинс.

В настоящее время невозможно со стопроцентной уверенностью подтвердить, что в воздушном пространстве Латвии действительно находился какой-либо объект, поскольку ещё продолжается анализ инцидента, пояснили должностные лица.

В Вооружённых силах подчёркивают, что в первом инциденте дрон, который позже был сбит в воздушном пространстве Эстонии, вошёл туда со стороны России и не находился в воздушном пространстве Латвии. Также во втором случае нет доказательств, что дрон пересекал воздушное пространство Латвии.

Возможная угроза была объявлена, потому что данные сенсоров указывали на потенциальный риск, пояснили в НВС.

На данный момент у НВС нет информации о местонахождении объекта — покинул ли он воздушное пространство Латвии или всё-таки упал на территории Латвии.

Продолжая наблюдать за возможным объектом, НВС объявили оповещение по сотовой связи уже в более глубоких районах Латвии, а не только в приграничных краях Латгалии. Это было самое большое количество краёв, жители которых были предупреждены об угрозе в воздушном пространстве.

«Просто возникли подозрения, что угроза может существовать, и поэтому были затронуты и другие края, а не только приграничные», — подчеркнул Зиле.

Позднее в течение дня возможные угрозы фиксировались также в окрестностях Краславы, Цесиса и Валмиеры. Истребители союзников были подняты повторно, а ответственные службы объявили процедуры оповещения об угрозе в воздушном пространстве в нескольких регионах.

Однако Национальные вооружённые силы подчеркнули, что подобные случаи ранее также были связаны с техническими помехами или сигналами на радарах, вызванными различными факторами. Военные пояснили, что в данной ситуации изначально не было полной уверенности в характере угрозы, однако по соображениям безопасности реакция последовала немедленно.

«Руководство государства поставило нам задачу реагировать на все потенциальные угрозы», — подчеркнул полковник Тутинс.

Жителей также призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям ответственных служб в случае объявления мер безопасности или наблюдения необычной активности в воздушном пространстве.

В такой ситуации жителям рекомендуется оставаться в помещениях и избегать нахождения на улице; информировать детей и членов семьи о мерах безопасности; следить за сообщениями ответственных служб и не распространять непроверенную информацию в социальных сетях.

Представители НВС признали, что ситуация высветила как существующие риски безопасности в регионе, так и способность балтийских стран и НАТО оперативно сотрудничать при реагировании на возможные угрозы.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (3)
Комментарии (3)

Главные новости

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
Важно

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Важно

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Важно

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (3)

Важно 19:52

Важно 3 комментариев

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Читать
Загрузка

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (3)

Важно 17:02

Важно 3 комментариев

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Читать

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (3)

Важно 16:52

Важно 3 комментариев

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Читать

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (3)

Новости Латвии 16:33

Новости Латвии 3 комментариев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Читать

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года (3)

Важно 15:09

Важно 3 комментариев

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Читать

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (3)

Важно 15:03

Важно 3 комментариев

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Читать

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года (3)

ЧП и криминал 14:33

ЧП и криминал 3 комментариев

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

Читать