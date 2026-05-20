Согласно предоставленной информации, первый инцидент был зафиксирован около 11:00, когда сенсоры Национальных вооружённых сил идентифицировали возможную угрозу в воздушном пространстве Латвии. В ответ на ситуацию были подняты истребители ВВС Румынии F-16, которые дислоцированы в Шяуляе в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии.

Одновременно поступила информация о дроне, который вошёл в воздушное пространство Эстонии и позднее был нейтрализован. Как подчеркнули военные на пресс-конференции, операция координировалась в тесном сотрудничестве между центрами контроля воздушного пространства балтийских стран.

«Очень важно отметить, что эту операцию по нейтрализации координировал центр контроля ВВС Латвии», — заявил на брифинге начальник отдела информационного анализа и управления Объединённого штаба НВС Марис Тутинс.

В настоящее время невозможно со стопроцентной уверенностью подтвердить, что в воздушном пространстве Латвии действительно находился какой-либо объект, поскольку ещё продолжается анализ инцидента, пояснили должностные лица.

В Вооружённых силах подчёркивают, что в первом инциденте дрон, который позже был сбит в воздушном пространстве Эстонии, вошёл туда со стороны России и не находился в воздушном пространстве Латвии. Также во втором случае нет доказательств, что дрон пересекал воздушное пространство Латвии.

Возможная угроза была объявлена, потому что данные сенсоров указывали на потенциальный риск, пояснили в НВС.

На данный момент у НВС нет информации о местонахождении объекта — покинул ли он воздушное пространство Латвии или всё-таки упал на территории Латвии.

Продолжая наблюдать за возможным объектом, НВС объявили оповещение по сотовой связи уже в более глубоких районах Латвии, а не только в приграничных краях Латгалии. Это было самое большое количество краёв, жители которых были предупреждены об угрозе в воздушном пространстве.

«Просто возникли подозрения, что угроза может существовать, и поэтому были затронуты и другие края, а не только приграничные», — подчеркнул Зиле.

Позднее в течение дня возможные угрозы фиксировались также в окрестностях Краславы, Цесиса и Валмиеры. Истребители союзников были подняты повторно, а ответственные службы объявили процедуры оповещения об угрозе в воздушном пространстве в нескольких регионах.

Однако Национальные вооружённые силы подчеркнули, что подобные случаи ранее также были связаны с техническими помехами или сигналами на радарах, вызванными различными факторами. Военные пояснили, что в данной ситуации изначально не было полной уверенности в характере угрозы, однако по соображениям безопасности реакция последовала немедленно.

«Руководство государства поставило нам задачу реагировать на все потенциальные угрозы», — подчеркнул полковник Тутинс.

Жителей также призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям ответственных служб в случае объявления мер безопасности или наблюдения необычной активности в воздушном пространстве.

В такой ситуации жителям рекомендуется оставаться в помещениях и избегать нахождения на улице; информировать детей и членов семьи о мерах безопасности; следить за сообщениями ответственных служб и не распространять непроверенную информацию в социальных сетях.

Представители НВС признали, что ситуация высветила как существующие риски безопасности в регионе, так и способность балтийских стран и НАТО оперативно сотрудничать при реагировании на возможные угрозы.