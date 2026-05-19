Под Смилтене дрон не падал: полиция готовит уголовное дело из-за паники в соцсетях

Как сообщили агентству LETA в полиции, опубликованная информация не соответствует действительности. Правоохранители напоминают, что за умышленное распространение ложной или вредоносной информации с целью вызвать тревогу в обществе может наступить уголовная ответственность.

В настоящее время полиция оценивает обстоятельства произошедшего и решает вопрос о начале уголовного процесса по статье Уголовного закона о хулиганстве.

Жителей также призвали критически относиться к информации в интернете и доверять только официальным источникам — сайтам государственных учреждений и официальным аккаунтам ведомств в соцсетях.

Напомним, во вторник в воздушном пространстве Латвии был замечен беспилотник, залетевший из-за границы. Руководитель Центра кризисного управления Арвис Зиле сообщил журналистам, что речь шла об одном дроне.

В свою очередь Национальные вооружённые силы допускают, что беспилотник мог прилететь со стороны России. При этом точную идентификацию объекта провести не удалось — поднятые в воздух истребители НАТО не смогли визуально определить дрон над территорией Латвии.

Параллельно во вторник стало известно, что истребитель миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии сбил беспилотник над югом Эстонии, в районе озера Выртсъярв. Однако латвийские власти пока не подтверждают, что речь идёт о том же самом объекте, который ранее наблюдали в воздушном пространстве Латвии.