Ему по прежнему нужен весь остров: Трамп ведёт переговоры с Данией о Гренландии

По данным The New York Times, конфиденциальные консультации между США, Копенгагеном и Нууком продолжаются с конца января — после того, как генсек НАТО Марк Рютте убедил президента США Дональд Трамп отказаться от публичных угроз установить контроль над островом силой.

Как выяснила газета в ходе бесед с чиновниками в США, Дании и Гренландии, Вашингтон добивается пересмотра действующего военного соглашения таким образом, чтобы американские войска могли находиться на острове бессрочно — даже в случае получения Гренландией независимости. Пентагон уже рассматривает расширение инфраструктуры: недавно американский офицер инспектировал на юге острова аэродром времен Второй мировой войны, гавань и возможные площадки для размещения военных.

Кроме того, Белый дом требует права блокировать крупные инвестиционные проекты в Гренландии, опасаясь усиления влияния России и Китая в Арктике. Отдельной темой переговоров стала разработка природных ресурсов острова, включая нефть, уран и редкоземельные металлы, значительная часть которых скрыта под ледяным щитом.

Власти Гренландии считают предлагаемые условия угрозой суверенитету. По словам депутата местного парламента Юстуса Хансена, в случае согласия на требования США говорить о «реальной независимости» уже не придется: «С таким же успехом мы можем поднять наш флаг наполовину».

Глава Северного командования вооруженных сил США генерал Грегори Гийо ранее заявлял, что Гренландия должна стать частью единой сети радиолокационных станций и военных баз США в Арктике наряду с объектами на Аляске и в Канаде. По его словам, Вашингтону необходимы глубоководный порт и база для подготовки подразделений спецназа.

Еще в январе на Всемирном экономическом форуме в Давосе Трамп называл Гренландию «нашей территорией» и требовал начать переговоры о ее передаче США, заявив: «Я прошу всего лишь кусок льда». После вмешательства Рютте риторика смягчилась, а обсуждение перешло в дипломатическую плоскость — в том числе в рамках предложенного НАТО соглашения об усилении присутствия альянса на острове.

В Нууке признают необходимость сотрудничества с Западом в сфере безопасности, однако опасаются растущего давления со стороны Вашингтона. Бывший министр иностранных дел Гренландии Вивиан Мотцфелдт предупреждает: после завершения конфликтов на Ближнем Востоке и в Украине Арктика вновь может стать зоной глобального противостояния.