Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
Доступность

Ему по прежнему нужен весь остров: Трамп ведёт переговоры с Данией о Гренландии

Редакция PRESS 19 мая, 2026 10:10

Мир 0 комментариев

После ударов по Ирану и эскалации на Ближнем Востоке тема Гренландии почти исчезла из международной повестки. Однако за закрытыми дверями Вашингтон уже несколько месяцев ведет переговоры с властями острова и Данией о будущем стратегически важного арктического региона — и ставки в этих переговорах гораздо выше, чем просто расширение военного присутствия США.

По данным The New York Times, конфиденциальные консультации между США, Копенгагеном и Нууком продолжаются с конца января — после того, как генсек НАТО Марк Рютте убедил президента США Дональд Трамп отказаться от публичных угроз установить контроль над островом силой.

Как выяснила газета в ходе бесед с чиновниками в США, Дании и Гренландии, Вашингтон добивается пересмотра действующего военного соглашения таким образом, чтобы американские войска могли находиться на острове бессрочно — даже в случае получения Гренландией независимости. Пентагон уже рассматривает расширение инфраструктуры: недавно американский офицер инспектировал на юге острова аэродром времен Второй мировой войны, гавань и возможные площадки для размещения военных.

Кроме того, Белый дом требует права блокировать крупные инвестиционные проекты в Гренландии, опасаясь усиления влияния России и Китая в Арктике. Отдельной темой переговоров стала разработка природных ресурсов острова, включая нефть, уран и редкоземельные металлы, значительная часть которых скрыта под ледяным щитом.

Власти Гренландии считают предлагаемые условия угрозой суверенитету. По словам депутата местного парламента Юстуса Хансена, в случае согласия на требования США говорить о «реальной независимости» уже не придется: «С таким же успехом мы можем поднять наш флаг наполовину».

Глава Северного командования вооруженных сил США генерал Грегори Гийо ранее заявлял, что Гренландия должна стать частью единой сети радиолокационных станций и военных баз США в Арктике наряду с объектами на Аляске и в Канаде. По его словам, Вашингтону необходимы глубоководный порт и база для подготовки подразделений спецназа.

Еще в январе на Всемирном экономическом форуме в Давосе Трамп называл Гренландию «нашей территорией» и требовал начать переговоры о ее передаче США, заявив: «Я прошу всего лишь кусок льда». После вмешательства Рютте риторика смягчилась, а обсуждение перешло в дипломатическую плоскость — в том числе в рамках предложенного НАТО соглашения об усилении присутствия альянса на острове.

В Нууке признают необходимость сотрудничества с Западом в сфере безопасности, однако опасаются растущего давления со стороны Вашингтона. Бывший министр иностранных дел Гренландии Вивиан Мотцфелдт предупреждает: после завершения конфликтов на Ближнем Востоке и в Украине Арктика вновь может стать зоной глобального противостояния.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Важно

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (1)

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
Важно

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Важно

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Важно 19:52

Важно 0 комментариев

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Читать
Загрузка

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Важно 17:02

Важно 0 комментариев

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Читать

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Важно 16:52

Важно 0 комментариев

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Читать

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Новости Латвии 16:33

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Читать

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Важно 15:09

Важно 0 комментариев

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Читать

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Важно 15:03

Важно 0 комментариев

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Читать

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

ЧП и криминал 14:33

ЧП и криминал 0 комментариев

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

Читать