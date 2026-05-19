Собаку в ресторан, офис и самолёт: питомцы всё чаще ходят “как люди” — и не всем это нравится

Редакция PRESS 19 мая, 2026 19:23

Животные 0 комментариев

Сначала кажется, что в ресторан зашла мама с коляской.

Коляска украшена игрушками, всё выглядит мило, рядом люди ужинают, за столом сидит женщина с двухмесячным ребёнком. А потом хозяйка коляски наклоняется — и достаёт оттуда не младенца, а таксу.

Дальше становится ещё интереснее.

На пол кладут впитывающую пелёнку для щенков и усаживают на неё собаку. То есть прямо там, где люди едят.

И вот в этот момент милый спор о pet-friendly заведениях превращается в совсем другой вопрос: где заканчивается любовь к питомцам и начинается странное испытание для всех остальных?

Эта история из Лондона стала частью большой дискуссии: должны ли собаки теперь сопровождать хозяев буквально везде — в ресторанах, магазинах, офисах, транспорте и даже самолётах?

Потому что собаки действительно стали заметнее в общественных местах. Их берут в кафе, с ними ходят по торговым центрам, их сажают в коляски, носят в сумках, устраивают им меню, дни рождения и отдельные аккаунты в соцсетях.

Для одних это нормально: собака — член семьи. Почему её оставлять дома, если можно взять с собой?

Для других это уже перебор. Особенно когда рядом еда, дети, аллергики или люди, которые просто не хотят ужинать возле собачьей пелёнки.

Самая взрывоопасная часть таких историй в том, что обе стороны часто уверены: здравый смысл именно на их стороне.

Владельцы собак говорят, что их питомец воспитанный, спокойный и никому не мешает. К тому же многие заведения сами стали дружелюбнее к животным: миски с водой, таблички “dogs welcome”, специальные зоны.

Люди без собак отвечают: прекрасно, но почему чужой питомец автоматически становится частью их ужина, рабочего дня или поездки?

Отдельный нерв — сравнение собак с детьми. В лондонской истории хозяйка таксы, по словам женщины с младенцем, сравнила своего питомца с её новорождённым ребёнком. И вот тут спор обычно мгновенно переходит на новый уровень.

Потому что фраза “это мой ребёнок” в отношении собаки для одних звучит трогательно, а для других — как повод медленно отложить вилку.

Пандемия только усилила эту тенденцию. Многие завели собак во время локдаунов, привыкли проводить с ними весь день и потом уже не захотели возвращаться к старой модели, где питомец остаётся дома. Появился даже новый стиль жизни: пара без детей, но с собакой, вокруг которой строится расписание, отдых и траты.

Собаки от этого, возможно, только выиграли. А вот общественные пространства начали меняться быстрее, чем люди успели договориться о правилах.

Ресторан — можно? Супермаркет — уже спорно. Офис — зависит от коллег. Самолёт — отдельная война нервов, шерсти, аллергии и тесных кресел.

И всё это не значит, что собак надо “запретить везде”. Проблема тоньше.

Большинство людей не против спокойной собаки под столом в кафе. Но они резко хуже относятся к собаке на сиденье, собаке возле продуктов, собаке, которая лает, трётся о чужую одежду или получает от хозяина статус маленького человека с лапами.

В итоге спор на самом деле не о собаках. Он о границах.

Можно ли любить питомца так сильно, чтобы весь мир обязан был это учитывать? Должны ли рестораны и магазины становиться продолжением чужой гостиной? И имеет ли человек без собаки право просто поужинать там, где никто не кладёт на пол пелёнку?

Собаки, конечно, ни в чём не виноваты.

Они не сами покупают коляски, не сами бронируют столики и не сами требуют пустить их в самолёт. Всё это делают люди.

И, возможно, главный вопрос звучит не “можно ли брать собаку везде”, а гораздо проще: умеют ли хозяева помнить, что не все вокруг записывались в их семейный чат с питомцем.

 

Комментарии (0)
Главные новости

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

