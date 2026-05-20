Арктический холод на подходе: обновлённый прогноз на выходные и неделю

В четверг во многих регионах пройдут дожди, на востоке страны ожидаются грозы. Максимальная температура воздуха составит от +12 градусов местами на побережье до +20...+24 градусов в центральной части Курземе и на востоке страны.

В пятницу местами пройдут кратковременные дожди, воздух при умеренном западном ветре прогреется до +17...+20 градусов, на части побережья температура не превысит +12...+16 градусов.

Суббота может пройти без осадков, а столбики термометров местами поднимутся до +24 градусов. В воскресенье возможен кратковременный дождь и порывистый западный, северо-западный ветер, поэтому прогнозируется небольшое понижение температуры воздуха.

В ближайшие ночи температура воздуха не опустится ниже +5 градусов.

На следующей неделе в Западной Европе прогнозируется усиление жары, а в страны Балтии и Россию может прийти прохладный воздух из Арктики.