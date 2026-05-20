Во вторник после встречи с представителями "Нового Единства" Кулбергс отметил, что переговоры между потенциальными партнерами по коалиции проходят в конструктивной атмосфере. Он подчеркнул, что в центре работы нового правительства будут финансовая стабилизация, приведение в порядок бюджета и укрепление безопасности государства, включая поддержку оборонной отрасли.

Кандидат в премьеры отметил, что на переговорах большое внимание уделяется фискальной дисциплине и практически выполнимым задачам, особенно в ближайшие 100 дней. В то же время не затрагиваются вопросы, которые могут привести к расколу общества, инициативы, требующие крупного финансирования, а также идеологически спорные вопросы.

Переговоры о формировании нового правительства ведут ОС, "Новое Единство", Национальное объединение и Союз зеленых и крестьян, при этом "Новое Единство" в ближайшее время должно дать четкий ответ об участии в новой коалиции.

Как сообщалось, после отставки правительства Эвики Силини ("Новое Единство") президент поручил формирование нового правительства Кулбергсу, установив для переговоров ограниченный по времени график.

