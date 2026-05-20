Кулбергс уже подготовил программу своего правительства на 100 дней: что там? (2)

© LETA 20 мая, 2026 12:05

Новости Латвии

Кандидат в премьер-министры Андрис Кулбергс ("Объединенный список", ОС) сегодня проинформирует президента Эдгара Ринкевича о прогрессе на переговорах по формированию нового правительства.

Во вторник после встречи с представителями "Нового Единства" Кулбергс отметил, что переговоры между потенциальными партнерами по коалиции проходят в конструктивной атмосфере. Он подчеркнул, что в центре работы нового правительства будут финансовая стабилизация, приведение в порядок бюджета и укрепление безопасности государства, включая поддержку оборонной отрасли.

Кандидат в премьеры отметил, что на переговорах большое внимание уделяется фискальной дисциплине и практически выполнимым задачам, особенно в ближайшие 100 дней. В то же время не затрагиваются вопросы, которые могут привести к расколу общества, инициативы, требующие крупного финансирования, а также идеологически спорные вопросы.

Переговоры о формировании нового правительства ведут ОС, "Новое Единство", Национальное объединение и Союз зеленых и крестьян, при этом "Новое Единство" в ближайшее время должно дать четкий ответ об участии в новой коалиции.

Как сообщалось, после отставки правительства Эвики Силини ("Новое Единство") президент поручил формирование нового правительства Кулбергсу, установив для переговоров ограниченный по времени график.
 

Комментарии (2)
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (1)

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (2)

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (2)

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (2)

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (2)

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года (2)

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (2)

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года (2)

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

