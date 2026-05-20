Если воздушная тревога: уровни угроз в Латвии адаптируют к новой реальности

© LETA 20 мая, 2026 07:57

Есть основания пересмотреть уровни угрозы в Латвии, чтобы адаптировать их к новой реальности, когда заблудившиеся военные беспилотники регулярно приближаются к границам страны или вторгаются в ее воздушное пространство, заявил глава Центра кризисного управления (ЦКУ) Арвис Зиле в интервью телеканалу TV3 в среду.

Зиле признал, что частые предупреждения во вторник о возможной угрозе в воздушном пространстве оказали значительное влияние на общественную жизнь и экономику, поэтому понятно, почему уходящему в отставку премьер-министру Эвике Силине (JV) было поручено пересмотреть алгоритмы реагирования.

Глава ЦКУ заявил, что уровни угрозы будут оцениваться с целью адаптации действий к новой реальности и, возможно, предотвращения полной остановки всей жизни общества — образования, транспорта и т. д. — а также для более точного определения объектов, представляющих наибольший риск.

Зиле пока не стал вдаваться в подробности о возможных изменениях алгоритмов действий, поскольку экспертам и представителям отрасли еще предстоит поработать над этим вопросом. Сегодня состоится первое совещание по этому вопросу, чтобы как можно скорее прийти к заключению.

В то же время он подчеркнул, что следует проявлять максимальную осторожность в отношении угрозы со стороны беспилотников, поскольку они могут перевозить большое количество взрывчатых веществ, а потенциальные взрывы могут быть очень разрушительными.

Однако,  ни в одном из предыдущих случаев угрозы жителям не приходилось укрываться в убежищах, которые были бы доступны в случае войны, но в настоящее время закрыты.

Как сообщалось, премьер-министр Силиня поручила ответственным учреждениям подготовить отчет о распространении предупреждений на мобильные телефоны во вторник, а также предложить способы улучшения алгоритмов действий жителей и служб, подчеркнув необходимость поиска более эффективного способа обеспечения безопасности людей в кризисных ситуациях.

Уходящая глава правительства подчеркнула, что предупреждения Национальных вооруженных сил (НВС), выпущенные во вторник, о возможной угрозе охватывают обширные территории в Латгале и Видземе, затрагивая повседневную жизнь многих жителей, школ и предприятий. «Нам необходимо найти лучший способ обеспечить безопасность людей в кризисных ситуациях, сохраняя при этом, насколько это возможно, непрерывность повседневной жизни», — сказала Силиня. Поэтому она поручила соответствующую задачу соответствующим службам.

Во вторник НВС Латвии сообщили о возможной угрозе воздушному пространству Латвии, поскольку существовало «обоснованное предположение» о возможной угрозе, первоначально в Краславском и Лудзенском краях, а затем в Резекне и Прейли, Мадоне, Цесисе, Гулбене, Смилтене и Валмиере.

Это было самое большое количество регионов, жители которых были предупреждены об угрозе воздушному пространству на сегодняшний день. В то же время НВС Латвии не подтвердили полностью, что беспилотник вообще пролетел над Латвией, поскольку его визуально не удалось идентифицировать.

Глава отдела анализа и управления информацией Объединенного штаба Вооруженных сил Латвии Марис Тутинс также признал в среду утром в интервью Латвийскому телевидению, что нет подтверждения того, что беспилотник во вторник пролетел над Латвией.

По его словам, на работу датчиков могли повлиять погодные условия и другие факторы, но он не может сказать более точно на данный момент, поскольку анализ случая продолжается, и он не стал прогнозировать, когда он будет завершен.

Тутинс также призвал общественность принять эти предупреждения во внимание, поскольку их рассылка сопряжена с рисками.

Жители Латгале в последние месяцы получали аналогичные уведомления по сотовой связи, которые, скорее всего, были связаны с беспилотниками, участвовавшими в российско-украинской войне, приближающимися к латвийскому воздушному пространству или входящими в него. Такие беспилотники также несколько раз взрывались на территории Латвии, в том числе 7 мая на малоиспользуемой нефтяной базе в Резекне.

Пока что в подобных инцидентах никто не пострадал, но последний инцидент в Резекне сначала привёл к падению министра обороны, а затем и всего правительства Силини. В настоящее время ведутся переговоры о формировании нового правительства. До его утверждения кабинет министров во главе с Силиней продолжит свою работу.
 

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

