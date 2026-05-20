Дожди уходят: погода в среду

Местами ожидаются небольшие дожди, в некоторых районах восточной части страны возможны кратковременные более сильные осадки.
Ветер будет дуть преимущественно слабый с севера, северо-запада. Температура воздуха поднимется до +16–21 градуса, на побережье – до +12–15 градусов.
В Риге значительных осадков не ожидается, будет дуть легкий северный ветер, температура воздуха поднимется до +16 градусов, а у моря - до +12 градусов.
Погодные условия определяются областью высокого давления. Атмосферное давление составляет 1019-1022 гектопаскалей на уровне моря.
