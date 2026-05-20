Трагедия: пропавшая без вести молодая женщина найдена в лесу без признаков жизни

В начале ноября прошлого года её спутник жизни Иво рассказал журналистам, что Диана перестала отвечать на звонки, не забрала детей из учебного заведения и не вернулась домой. Родственники указали, что Диана страдает психическим расстройством, однако она дееспособна, и её исчезновение для неё нетипично. Родственники допустили возможность того, что в исчезновении женщины виноват кто-то посторонний.

Иво рассказывает: «Были вызваны пограничники с собаками, искали всю ночь. Выяснилось, что женщина дошла до перекрестка, а затем исчезла. На следующий день я продолжил поиски и обнаружил, что да, она дошла до этого перекрестка, постояла на траве, затем рядом машина остановилась, проехала два или три квартала по лесной дороге, развернулась – следы были сфотографированы – а затем машина уехала в неизвестном направлении».

Спустя более полугода Диану нашли без признаков жизни. Проводится вскрытие для установления причины смерти, но предварительная информация не указывает на то, что против нее было совершено какое-либо преступление.

Представитель полиции подтвердила, что тело пропавшего человека было найдено в лесном массиве. Проводится экспертиза, возбуждено уголовное дело.

Мы выражаем свои соболезнования семье.

