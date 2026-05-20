Россия намеренно направляет украинские дроны в страны Балтии: глава МИД Литвы (4)

20 мая, 2026 16:39

Россия намеренно направляет украинские беспилотники в страны Балтии и ведет против них клеветническую кампанию, заявил глава литовской дипломатии Кястутис Будрис.

"Россия намеренно направляет украинские дроны в воздушное пространство стран Балтии, проводя клеветнические кампании против Литвы, Латвии и Эстонии", - написал Будрис во вторник в социальной сети X.

"Это очевидный акт отчаяния - попытка посеять хаос и отвлечь внимание от простой реальности: Украина наносит серьезные удары по российской военной машине. Мое послание Кремлю: хорошая попытка. Но снова неудачная", - отметил министр иностранных дел.

Это заявление прозвучало после того, как Служба внешней разведки России (СВР) во вторник заявила, что Украина якобы готовит удары по России с территории стран Балтии, а украинские военные уже дислоцированы в Латвии.

СВР упомянула латвийские военные базы в Адажи, Селии, Лиелварде, Даугавпилсе и Екабпилсе, где якобы размещены украинские военные. Ведомство также пригрозило Латвии "справедливым возмездием", от которого ее якобы не спасет членство в НАТО.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс назвал ложью заявления России о том, что Латвия позволяет какой-либо стране использовать свое воздушное пространство и территорию для подготовки атак на Россию или любое другое государство.

Председатель Сейма Литвы Юозас Олякас во вторник заявил, что угрозы в адрес Латвии являются попыткой России воспользоваться правительственным кризисом и состоянием противовоздушной обороны.

"Агрессор, вероятно, ищет слабое место. Мы видим, что в Латвии сейчас происходят изменения в правительстве, и такие эпизоды пытаются использовать для оказания дополнительного давления и влияния как на органы власти, так и на общественное мнение", - сказал глава парламента.

Он подчеркнул, что своими действиями против Латвии Россия стремится отвлечь внимание от поражений в Украине.

"Поскольку успехов на украинском фронте на земле нет, украинцы организовались и расширяют свои возможности по сдерживанию агрессора с использованием новых технологий, (...) это беспокоит режим и создает для него дополнительное напряжение", - отметил Олякас.

"Территориальные потери, когда украинцы отвоевывают пусть даже небольшие участки, (...) выбивают почву из-под ног российского режима, лишая его поддержки даже самых ярых сторонников", - добавил спикер Сейма.

Официальные лица стран Балтии и НАТО заявляют, что украинские беспилотники оказываются в странах Балтии после того, как Россия отклоняет их от курса с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

Советник президента Литвы Дейвидас Матуленис во вторник заявил порталу "15min", что не может "прямо сказать" о возросшей угрозе новых гибридных атак в странах Балтии. "Она существует всегда, это некая латентная угроза. И мы соответственно готовимся - наши службы следят за ситуацией, наши союзники тоже", - сказал он.
 

Комментарии (4)
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (1)

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (1)

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (4)

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (4)

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (4)

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (4)

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года (4)

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (4)

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года (4)

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

