"Россия намеренно направляет украинские дроны в воздушное пространство стран Балтии, проводя клеветнические кампании против Литвы, Латвии и Эстонии", - написал Будрис во вторник в социальной сети X.

"Это очевидный акт отчаяния - попытка посеять хаос и отвлечь внимание от простой реальности: Украина наносит серьезные удары по российской военной машине. Мое послание Кремлю: хорошая попытка. Но снова неудачная", - отметил министр иностранных дел.

Это заявление прозвучало после того, как Служба внешней разведки России (СВР) во вторник заявила, что Украина якобы готовит удары по России с территории стран Балтии, а украинские военные уже дислоцированы в Латвии.

СВР упомянула латвийские военные базы в Адажи, Селии, Лиелварде, Даугавпилсе и Екабпилсе, где якобы размещены украинские военные. Ведомство также пригрозило Латвии "справедливым возмездием", от которого ее якобы не спасет членство в НАТО.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс назвал ложью заявления России о том, что Латвия позволяет какой-либо стране использовать свое воздушное пространство и территорию для подготовки атак на Россию или любое другое государство.

Председатель Сейма Литвы Юозас Олякас во вторник заявил, что угрозы в адрес Латвии являются попыткой России воспользоваться правительственным кризисом и состоянием противовоздушной обороны.

"Агрессор, вероятно, ищет слабое место. Мы видим, что в Латвии сейчас происходят изменения в правительстве, и такие эпизоды пытаются использовать для оказания дополнительного давления и влияния как на органы власти, так и на общественное мнение", - сказал глава парламента.

Он подчеркнул, что своими действиями против Латвии Россия стремится отвлечь внимание от поражений в Украине.

"Поскольку успехов на украинском фронте на земле нет, украинцы организовались и расширяют свои возможности по сдерживанию агрессора с использованием новых технологий, (...) это беспокоит режим и создает для него дополнительное напряжение", - отметил Олякас.

"Территориальные потери, когда украинцы отвоевывают пусть даже небольшие участки, (...) выбивают почву из-под ног российского режима, лишая его поддержки даже самых ярых сторонников", - добавил спикер Сейма.

Официальные лица стран Балтии и НАТО заявляют, что украинские беспилотники оказываются в странах Балтии после того, как Россия отклоняет их от курса с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

Советник президента Литвы Дейвидас Матуленис во вторник заявил порталу "15min", что не может "прямо сказать" о возросшей угрозе новых гибридных атак в странах Балтии. "Она существует всегда, это некая латентная угроза. И мы соответственно готовимся - наши службы следят за ситуацией, наши союзники тоже", - сказал он.

