Старый балкон по закону: либо ремонт — либо повышенный налог?

Балкон, лоджия в квартире – это плюс. Дополнительное пространство, где можно посидеть летними вечерами на свежем воздухе (многим – покурить, что в принципе нехорошо, а теперь и наказуемо), выращивать красивые цветы и даже ароматные приправы, по-хозяйски хранить пустую тару, приспособить велосипед, самокат, а то и мотоцикл. У многих на балконах-лоджиях образовался целый склад старой мебели. Есть даже такие балконы, на которых умельцы построили деревянные будочки – типа лоджии...

Отслужили свой век?

И вдруг балконы начали крошиться. То на соседей снизу или на прохожих упадет кусочек бетонного основания, то щепки летят от деревянных декоративных ограждений, то кто-то заметит угрожающе торчащие части арматуры.

У читательницы из рижского микрорайона Кенгарагс квартира в старой «литовке», с балконом. Уже давно она сняла деревянную обшивку с ограждения, оставив только металлические опоры. Но бетонное основание буквально на глазах отслаивалось от стены дома. Так же и у соседей сверху, и во время дождя через эти щели сверху лилась вода на окна - и стеклопакеты покрылись полосками цементных «слез».

- Я предложила соседям вместе взяться за балконы, но в ответ услышала, что «у них проблем нет», - рассказала читательница. – Тогда я сама нашла мастеров, которые ремонтировали такой же балкон в соседнем доме. Они осмотрели площадь работ и назначили цену – 200 евро. Это было 10 лет назад, и мне тогда показалось, что дорого...

А вот сейчас управляющая компания запланировала ремонт балконов оптом, и ей показали смету на... 1 200 евро с квартиры!

Другая семья, тоже из Риги, из микрорайона Пурвциемс, была одной из первых, кому балкон работники домоуправления просто... втихаря демонтировали. Вечером был балкон, а утром – нет балкона. А для безопасности дверь с наружной стороны была банально заколочена: 5-й этаж как-никак. А потом жильцам прислали счет за работы, и они долго оспаривали самовольные действия самоуправления...

Конечно, управляющий должен предупреждать о предстоящих работах – аварийных или плановых:

- специальным сообщением о том, что такой-то и такой-то квартире надо привести в порядок балкон;

- о том, что суммы на ремонт балконов закладываются в смету на будущий год. Эту позицию владельцы квартир в определенные сроки могут оспорить и внести свои предложения. Если вы не отреагировали – значит, согласились, и к вам придут мастера...

Налог подскочил. Почему?

Два-три года назад владельцы квартир в некоторых домах получили предупреждения: либо срочно организовать ремонт балконов, либо уже со следующего года платить налог на недвижимость по повышенной ставке - 3% от кадастровой стоимости (обычная ставка для такого дома - 0,2%).

Домоуправление разослало опросные листы, в которых просило жителей проголосовать за ремонт и его оплату, но большинство не приняли это всерьез.

А на следующий год рижанам пришли повышенные налоговые счета. Причина – плохое состояние того или иного многоквартирного дома. Налог мог увеличиться сразу в 15 раз - в среднем на 500 евро в год.

Финансовый департамент Рижской думы поясняет: если дом признан деградирующим, то владельцы квартир обязаны уплатить годовой налог по максимальной ставке...

Наша читательница Елена ГОРШКОВА, уплатив в прошлом году дополнительно около 600 евро к обычной сумме налога на недвижимость, советует тем, кто собирается купить жилье на вторичном рынке, выбирать квартиру в доме без балконов или уточнить в домоуправлении их состояние.

- В нашем доме соседи два года не могли договориться о ремонте балконов. В результате – дом деградирующий, повышенный налог выписан всем, в том числе и владельцам квартир на первых этажах, где нет балконов, - рассказала читательница. – А семьи с детьми, пенсионеры лишились льготы на уплату налога на недвижимость и вместе со всеми платят эту разорительную сумму...

Откуда берется информация о таких домах? В правилах Рижской думы № 146 перечислены дефекты внешнего вида здания, которые позволяют квалифицировать его как деградирующее или опасное. Также определенные признаки могут указывать на то, что техническое состояние здания не соответствует минимальным требованиям, установленным в Законе о строительстве.

Решение о том, что здание является опасным или находится в аварийном состоянии, принимает строительный инспектор в ходе контроля за эксплуатацией здания. Статус деградирующего строению присваивает специальная комиссия думы...

Кто заплатит за банкет?

«Как так? - спрашивают владельцы квартир. – Всю жизнь платим за обслуживание, потом взносы на аварийный ремонт, накопления на капитальный ремонт, а все равно то и дело приходится платить за новые и новые работы».

Кто несет ответственность за ремонт балконов в многоквартирном жилом доме? Разъясняет ситуацию Министерство экономики ЛР.

1. Согласно пункту 1 части 1 статьи 4 Закона о квартирной собственности, в состав общего имущества входят внешние пограничные конструкции жилого дома и его наружных помещений (в том числе балконов). Подпунктом d пункта 1 части 2 статьи 6 Закона об управлении жилыми домами установлено, что обследование, техобслуживание и текущий ремонт жилого дома, находящегося в нем оборудования и коммуникаций считаются обязательными для управления домами.

2. Согласно подпункту 11.4.1 правил Кабинета министров № 907 «Правила обследования, техобслуживания, текущего ремонта жилого дома и минимальных требований по энергоэффективности» (далее – правила № 907) от 28 сентября 2010 года раз в год должна проводиться визуальная проверка балконов. Согласно пункту 15 правил № 907, если при визуальной проверке выявлены повреждения жилого дома или находящегося в нем оборудования и инженерных коммуникаций, управляющий (то есть владельцы квартир или управляющее лицо, если оно уполномочено совершать такие действия):

1) принимает решение о проведении внеочередного ремонта, если выявлено одно из повреждений, перечисленных в пункте 17 правил № 907;

2) принимает решение о составлении наряда на техническое обследование, проведение планируемого ремонта и дополнение плана работы по управлению либо реновации или реконструкции жилого дома, если управляющим жилого дома является владелец жилого дома или лицо, уполномоченное принимать подобное решение;

3) разрабатывает предложения для владельца жилого дома (владельцев квартир) по принятию решения о составлении наряда на техническое обследование, проведение планируемого ремонта и дополнение плана работы по управлению либо реновации или реконструкции жилого дома, если управляющим жилого дома является лицо, не уполномоченное принимать подобное решение.

В связи с этим за проверку технического состояния наружных пограничных конструкций балконов и их ремонт несут ответственность совместно владельцы квартир или управляющий жилым домом, если владельцы квартир дали ему такое поручение.

Согласно части 1 и 2 статьи 13 Закона о квартирной собственности, владелец квартиры в соответствии с объемом идеальных частей общей собственности, находящихся в его владении:

- покрывает обязательные расходы на работы по управлению домом, утвержденные решением сообщества собственников квартир, а также определенное сообществом владельцев квартир вознаграждение управляющему за управление жилым домом, если таковое предусмотрено договором;

- покрывает расходы на прочие работы по управлению жилым домом, утвержденные решением сообщества собственников квартир и обеспечивающие улучшение и развитие жилого дома, способствующие формированию оптимальных расходов по управлению и относящиеся к:

1) замене элементов, устройств или коммуникаций жилого дома, находящихся в общей собственности, в результате которой снижаются расходы на содержание дома;

2) мероприятиям, в результате которых снижается плата за услуги, связанные с использованием квартирной собственности.

Они могут сами выбрать способ оплаты ремонтных работ - из накоплений дома, из взносов с квартир - или взять банковский заем...

кстати

В столице насчитывается 50 тысяч многоквартирных домов с примерно 200 тысячами балконов и лоджий...

Оксана ПЕТРЕНКО