«Это не мирное время, но это и не военное время»: с заявлениями выступили Ринкевич и Силиня (1)

Редакция PRESS 20 мая, 2026 12:45

Новости Латвии 1 комментариев

Foto autors: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич и уходящая в отставку премьер-министр Эвика Силиня подчеркнули устойчивость общества к дезинформации и важность дееспособности правительства в этой сложной ситуации.

Президент отметил, что подобные ситуации сейчас наблюдаются и в других соседних странах, и Латвия не является исключением. Он подчёркивает, что общество и государственные институты сейчас находятся в ситуации, где нет одного правильного алгоритма действий, и решения ищутся параллельно с развитием событий. При этом он отмечает, что жители часто получают противоречивую информацию, что создаёт дополнительную неопределённость.

В контексте вопросов безопасности президент указывает, что решения о конкретных действиях, в том числе в отношении дронов и защиты воздушного пространства, принимаются в тесном сотрудничестве с силами НАТО при оценке рисков. Он подчёркивает, что альянс един, а Латвия усилила сотрудничество с союзниками. Одновременно он просит не поддаваться попыткам запугать общество, отмечая, что подобные заявления являются сознательной дезинформацией, цель которой — подорвать доверие к государству и его международным партнёрам.

«Это не мирное время, но это и не военное время», — подчёркивает Ринкевич, добавляя, что опасения общества понятны, однако важно сохранять холодный рассудок и полагаться на рекомендации вооружённых сил. Он также указывает, что Латвии нужно дееспособная правительство и Сейм, которые смогут быстро реагировать на меняющуюся ситуацию.

Президент делает акцент на том, что безопасность государства должна быть абсолютным приоритетом, а политическим партиям следует избегать сиюминутных интересов. По его мнению, единственная «красная линия» — это Латвийское государство, в то время как все остальные вопросы являются политически решаемыми. Он также указывает на необходимость как можно быстрее сформировать Кабинет министров, чтобы обеспечить чёткие действия и стабильность.

Президент упомянул также оптимизацию проведения экзаменов в поисках решений, подчёркивая, что и без того существующий стресс от экзаменов в нынешней ситуации удваивается из-за геополитических событий.

В свою очередь, уходящая в отставку премьер-министр Эвика Силиня подчёркнула, что необходимы безотлагательные решения, которые помогут людям ориентироваться в повседневной жизни в условиях меняющейся ситуации с безопасностью. Она отмечает, что Латвия никогда не допускала использования своего воздушного пространства в военных целях, и общество должно быть бдительным, чтобы не поддаться влиянию дезинформации.

Силиня особенно выделяет необходимость улучшить обмен информацией и систему оповещения, чтобы жители своевременно и в понятной форме получали предупреждения. Она указывает, что сейчас такие ситуации происходят почти каждый день, поэтому требуется более тесное сотрудничество между Национальными вооружёнными силами, Министерством внутренних дел и самоуправлениями.

Премьер также подчёркивает, что новому правительству придётся работать особенно интенсивно уже с первого дня, поскольку ситуация на границе требует единого и скоординированного подхода. Она отмечает, что общество ожидает ясности и стабильности, поэтому политическим силам необходимо договориться и отложить в сторону взаимные разногласия.

Как президент государства, так и премьер-министр едины в том, что Латвия находится в сложной среде безопасности, где важны как сплочённость общества, так и политическая ответственность. Должностные лица призывают сохранять спокойствие, критически оценивать информацию и сосредоточиться на укреплении безопасности государства.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

