Президент отметил, что подобные ситуации сейчас наблюдаются и в других соседних странах, и Латвия не является исключением. Он подчёркивает, что общество и государственные институты сейчас находятся в ситуации, где нет одного правильного алгоритма действий, и решения ищутся параллельно с развитием событий. При этом он отмечает, что жители часто получают противоречивую информацию, что создаёт дополнительную неопределённость.

В контексте вопросов безопасности президент указывает, что решения о конкретных действиях, в том числе в отношении дронов и защиты воздушного пространства, принимаются в тесном сотрудничестве с силами НАТО при оценке рисков. Он подчёркивает, что альянс един, а Латвия усилила сотрудничество с союзниками. Одновременно он просит не поддаваться попыткам запугать общество, отмечая, что подобные заявления являются сознательной дезинформацией, цель которой — подорвать доверие к государству и его международным партнёрам.

«Это не мирное время, но это и не военное время», — подчёркивает Ринкевич, добавляя, что опасения общества понятны, однако важно сохранять холодный рассудок и полагаться на рекомендации вооружённых сил. Он также указывает, что Латвии нужно дееспособная правительство и Сейм, которые смогут быстро реагировать на меняющуюся ситуацию.

Президент делает акцент на том, что безопасность государства должна быть абсолютным приоритетом, а политическим партиям следует избегать сиюминутных интересов. По его мнению, единственная «красная линия» — это Латвийское государство, в то время как все остальные вопросы являются политически решаемыми. Он также указывает на необходимость как можно быстрее сформировать Кабинет министров, чтобы обеспечить чёткие действия и стабильность.

Президент упомянул также оптимизацию проведения экзаменов в поисках решений, подчёркивая, что и без того существующий стресс от экзаменов в нынешней ситуации удваивается из-за геополитических событий.

В свою очередь, уходящая в отставку премьер-министр Эвика Силиня подчёркнула, что необходимы безотлагательные решения, которые помогут людям ориентироваться в повседневной жизни в условиях меняющейся ситуации с безопасностью. Она отмечает, что Латвия никогда не допускала использования своего воздушного пространства в военных целях, и общество должно быть бдительным, чтобы не поддаться влиянию дезинформации.

Силиня особенно выделяет необходимость улучшить обмен информацией и систему оповещения, чтобы жители своевременно и в понятной форме получали предупреждения. Она указывает, что сейчас такие ситуации происходят почти каждый день, поэтому требуется более тесное сотрудничество между Национальными вооружёнными силами, Министерством внутренних дел и самоуправлениями.

Премьер также подчёркивает, что новому правительству придётся работать особенно интенсивно уже с первого дня, поскольку ситуация на границе требует единого и скоординированного подхода. Она отмечает, что общество ожидает ясности и стабильности, поэтому политическим силам необходимо договориться и отложить в сторону взаимные разногласия.

Как президент государства, так и премьер-министр едины в том, что Латвия находится в сложной среде безопасности, где важны как сплочённость общества, так и политическая ответственность. Должностные лица призывают сохранять спокойствие, критически оценивать информацию и сосредоточиться на укреплении безопасности государства.