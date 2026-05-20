Кто построит нам инфраструктуру контрмобильности в рамках Балтийской линии обороны?

Договоры с подрядчиками планируется заключить до начала июня, а в начале лета приступить к выполнению работ.

Строительством башен связи будет заниматься ООО "Citrus Solutions". Строительство площадок для размещения материально-технических средств будет проведено в два этапа АО "LAU Infra Grupa" и ООО "Inbuv".

В свою очередь работы по созданию противотанковых рвов и размещению материально-технических средств разделены на шесть частей, из которых две части выполнит "LAU Infra Grupa", две части - ООО "VIA", еще две - ООО "CBS "Igate"".

В течение ближайшего месяца VNĪ планирует объявить новые ценовые опросы для работ в рамках создания Балтийской линии обороны.

Как отметила член правления VNĪ Елена Гаврилова, создание инфраструктуры контрмобильности является приоритетной задачей, которую VNĪ реализует в сотрудничестве с Министерством обороны, Государственным центром военных объектов и закупок и Национальными вооруженными силами.

Общий объем инвестиций в создание инфраструктуры составит 12,98 млн евро, которые выделены из бюджета Министерства обороны. Для финансирования строительных работ будет заключен трехсторонний договор о сотрудничестве с Министерством обороны и Государственным центром военных объектов и закупок.

Отбор кандидатов для ценовых опросов проходил в два этапа. На создание противотанковых рвов и/или размещение материально-технических средств было получено 23 заявки, на создание площадок для размещения материально-технических средств - 23 заявки, на строительство башен связи - шесть заявок.