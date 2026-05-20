Кто построит нам инфраструктуру контрмобильности в рамках Балтийской линии обороны?

Редакция PRESS 20 мая, 2026 11:59

Новости Латвии

"Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) по результатам объявленных по поручению Министерства обороны ценовых опросов выбрало для реализации первой очереди создания необходимой для Балтийской линии обороны инфраструктуры контрмобильности пять строительных подрядчиков, сообщили агентству ЛЕТА в VNĪ.

Договоры с подрядчиками планируется заключить до начала июня, а в начале лета приступить к выполнению работ.

Строительством башен связи будет заниматься ООО "Citrus Solutions". Строительство площадок для размещения материально-технических средств будет проведено в два этапа АО "LAU Infra Grupa" и ООО "Inbuv".

В свою очередь работы по созданию противотанковых рвов и размещению материально-технических средств разделены на шесть частей, из которых две части выполнит "LAU Infra Grupa", две части - ООО "VIA", еще две - ООО "CBS "Igate"".

В течение ближайшего месяца VNĪ планирует объявить новые ценовые опросы для работ в рамках создания Балтийской линии обороны.

Как отметила член правления VNĪ Елена Гаврилова, создание инфраструктуры контрмобильности является приоритетной задачей, которую VNĪ реализует в сотрудничестве с Министерством обороны, Государственным центром военных объектов и закупок и Национальными вооруженными силами.

Общий объем инвестиций в создание инфраструктуры составит 12,98 млн евро, которые выделены из бюджета Министерства обороны. Для финансирования строительных работ будет заключен трехсторонний договор о сотрудничестве с Министерством обороны и Государственным центром военных объектов и закупок.

Отбор кандидатов для ценовых опросов проходил в два этапа. На создание противотанковых рвов и/или размещение материально-технических средств было получено 23 заявки, на создание площадок для размещения материально-технических средств - 23 заявки, на строительство башен связи - шесть заявок.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (1)

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

