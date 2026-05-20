Аэропорт Вильнюса закрыт из-за угрозы воздушной атаки. Воздушная тревога в Латгалии отменена

По данным Национального центра управления кризисами Литвы, радары зафиксировали объект с признаками беспилотного летательного аппарата.

Воздушное пространство над аэропортом и его окрестностями закрыто с 10:00 до особых распоряжений.

Как сообщает BNS, объявлен "желтый" уровень воздушной опасности, что означает вероятность атаки, которая еще не началась.

Отмечается, что после фиксации объекта на радаре над территорией Белоруссии была задействована миссия воздушной полиции НАТО.

В разосланных жителям Литвы сообщениях содержится призыв сохранять спокойствие, а при обнаружении подозрительного объекта звонить по номеру 112.

В последнее время инциденты с беспилотниками фиксируются как в Литве, так и в других странах Балтии и Финляндии.

В последний раз беспилотник упал на территории Литвы в воскресенье в деревне Самане Утянского района. По предположениям властей, это был украинский дрон со взрывчаткой, которая была обезврежена.

В марте этого года на озеро Лависас в Варенском районе недалеко от границы с Белорусией также упал украинский военный беспилотник. По данным властей, он предназначался для атаки на Россию, но залетел в Литву из-за воздействия российских средств радиоэлектронной борьбы.

Во вторник в полдень беспилотник, залетевший в воздушное пространство Эстонии, был сбит истребителем НАТО.

В прошлом году в Литву дважды залетали российские беспилотники "Гербера", один из которых был со взрывчаткой.

...Объявленное утром в среду предупреждение об угрозе в воздушном пространстве в Краславском, Лудзенском и Резекненском краях и Резекне отменено, свидетельствует информация на сайте 112.lv.

В связи с возможной угрозой были подняты в воздух истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. Над Резекне самолеты союзников пролетели на низкой высоте.

Министерство обороны сообщает, что Национальные вооруженные силы (НВС) вместе с союзниками по НАТО постоянно отслеживают ситуацию в воздушном пространстве, чтобы обеспечить немедленное реагирование на потенциальную угрозу. НВС усилили возможности противовоздушной обороны на восточной границе, направив туда дополнительные подразделения.

Как сообщалось, во вторник также объявлялась воздушная тревога в нескольких краях. В середине дня предупреждение действовало в Краславском, Лудзенском, Резекненском, Прейльском, Мадонском, Цесисском, Гулбенском, Смилтенском и Валмиерском краях, а также в Резекне. После 14:00 НВС сообщили, что угроза в воздушном пространстве Латвии миновала.

Первоначально сообщалось, что в Латвию предположительно залетел дрон из России, но поднятым в воздух истребителям НАТО не удалось провести визуальную идентификацию объекта.

На пресс-конференции во вторник вечером представители НВС сообщили, что пока нет подтверждений тому, что какой-либо из зафиксированных во вторник объектов находился в воздушном пространстве Латвии. Ранее также возникали ситуации, когда комбинация различных факторов влияла на работу сенсоров и сигнализировала о возможной угрозе. В то же время в вооруженных силах допускают, что над территорией Латвии мог находиться какой-то другой объект.

Тем временем истребитель миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии во вторник сбил дрон над Эстонией. Истребители F-16 ВВС Румынии, размещенные в Литве в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии, перехватили и нейтрализовали беспилотный летательный аппарат к югу от города Пылтсамаа. Перед применением оружия цель была визуально идентифицирована, при этом особое внимание уделялось безопасности гражданского населения, пояснили в НВС.

Вечером оповещение вновь было разослано в Лудзенском и Балвском краях. В связи с угрозой в воздух были подняты истребители миссии НАТО, которые убедились, что зафиксированный радарами объект не вторгся в воздушное пространство Латвии, сообщили в НВС.