Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
Доступность

Аэропорт Вильнюса закрыт из-за угрозы воздушной атаки. Воздушная тревога в Латгалии отменена

© LETA 20 мая, 2026 14:38

Мир 0 комментариев

В среду над аэропортом Вильнюса было закрыто воздушное пространство в связи с объявленной на востоке Литвы воздушной тревогой из-за подозрений, что на территорию страны со стороны Беоруссии может залететь беспилотник.

По данным Национального центра управления кризисами Литвы, радары зафиксировали объект с признаками беспилотного летательного аппарата.

Воздушное пространство над аэропортом и его окрестностями закрыто с 10:00 до особых распоряжений.

Как сообщает BNS, объявлен "желтый" уровень воздушной опасности, что означает вероятность атаки, которая еще не началась.

Отмечается, что после фиксации объекта на радаре над территорией Белоруссии была задействована миссия воздушной полиции НАТО.

В разосланных жителям Литвы сообщениях содержится призыв сохранять спокойствие, а при обнаружении подозрительного объекта звонить по номеру 112.

В последнее время инциденты с беспилотниками фиксируются как в Литве, так и в других странах Балтии и Финляндии.

В последний раз беспилотник упал на территории Литвы в воскресенье в деревне Самане Утянского района. По предположениям властей, это был украинский дрон со взрывчаткой, которая была обезврежена.

В марте этого года на озеро Лависас в Варенском районе недалеко от границы с Белорусией также упал украинский военный беспилотник. По данным властей, он предназначался для атаки на Россию, но залетел в Литву из-за воздействия российских средств радиоэлектронной борьбы.

Во вторник в полдень беспилотник, залетевший в воздушное пространство Эстонии, был сбит истребителем НАТО.

В прошлом году в Литву дважды залетали российские беспилотники "Гербера", один из которых был со взрывчаткой.

...Объявленное утром в среду предупреждение об угрозе в воздушном пространстве в Краславском, Лудзенском и Резекненском краях и Резекне отменено, свидетельствует информация на сайте 112.lv.

В связи с возможной угрозой были подняты в воздух истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. Над Резекне самолеты союзников пролетели на низкой высоте.

Министерство обороны сообщает, что Национальные вооруженные силы (НВС) вместе с союзниками по НАТО постоянно отслеживают ситуацию в воздушном пространстве, чтобы обеспечить немедленное реагирование на потенциальную угрозу. НВС усилили возможности противовоздушной обороны на восточной границе, направив туда дополнительные подразделения.

Как сообщалось, во вторник также объявлялась воздушная тревога в нескольких краях. В середине дня предупреждение действовало в Краславском, Лудзенском, Резекненском, Прейльском, Мадонском, Цесисском, Гулбенском, Смилтенском и Валмиерском краях, а также в Резекне. После 14:00 НВС сообщили, что угроза в воздушном пространстве Латвии миновала.

Первоначально сообщалось, что в Латвию предположительно залетел дрон из России, но поднятым в воздух истребителям НАТО не удалось провести визуальную идентификацию объекта.

На пресс-конференции во вторник вечером представители НВС сообщили, что пока нет подтверждений тому, что какой-либо из зафиксированных во вторник объектов находился в воздушном пространстве Латвии. Ранее также возникали ситуации, когда комбинация различных факторов влияла на работу сенсоров и сигнализировала о возможной угрозе. В то же время в вооруженных силах допускают, что над территорией Латвии мог находиться какой-то другой объект.

Тем временем истребитель миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии во вторник сбил дрон над Эстонией. Истребители F-16 ВВС Румынии, размещенные в Литве в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии, перехватили и нейтрализовали беспилотный летательный аппарат к югу от города Пылтсамаа. Перед применением оружия цель была визуально идентифицирована, при этом особое внимание уделялось безопасности гражданского населения, пояснили в НВС.

Вечером оповещение вновь было разослано в Лудзенском и Балвском краях. В связи с угрозой в воздух были подняты истребители миссии НАТО, которые убедились, что зафиксированный радарами объект не вторгся в воздушное пространство Латвии, сообщили в НВС. 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Важно

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
Важно

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (1)

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
Важно

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Важно 19:52

Важно 0 комментариев

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Читать
Загрузка

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Важно 17:02

Важно 0 комментариев

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Читать

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Важно 16:52

Важно 0 комментариев

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Читать

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Новости Латвии 16:33

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Читать

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Важно 15:09

Важно 0 комментариев

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Читать

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Важно 15:03

Важно 0 комментариев

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Читать

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

ЧП и криминал 14:33

ЧП и криминал 0 комментариев

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

Читать