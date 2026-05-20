Полиция, палатки и очереди — Европа сошла с ума из-за новых часов

Новая ограниченная серия часов Swatch неожиданно превратилась в маленькое потребительское безумие. Люди ночевали у магазинов, занимали очередь заранее, полиция выезжала к торговым центрам, а некоторые точки продаж вообще закрывали двери из-за толпы.

В центре истории — модель Royal Pop, созданная вместе со швейцарским люксовым часовым брендом Audemars Piguet. Цена — 335 фунтов. Но есть нюанс: отдельные экземпляры уже начали перепродавать в интернете более чем за 2000 фунтов.

Самое неожиданное — это даже не цена. Часы вообще не классические наручные. Их предлагают носить на шнурке, цеплять на сумку или пояс. Что-то среднее между люксом, аксессуаром и вещью, которую лет десять назад многие просто не поняли бы.

Но сработало другое правило современного мира: если достать вещь сложно — она автоматически начинает казаться нужнее.

В Лондоне, Манчестере, Ливерпуле, Бирмингеме и других городах магазины закрывались из-за проблем с безопасностью. В отдельных случаях приезжала полиция. В Париже и ещё нескольких городах Европы толпы тоже вышли настолько серьёзными, что ситуацию пришлось контролировать силовикам.

Эксперты по маркетингу объясняют это просто: сегодня люди покупают не только вещь. Они покупают историю о том, как её добывали. Очередь становится частью покупки. Фотография из очереди — частью статуса. А ограниченный выпуск превращается почти в соревнование.

И где-то между палаткой у магазина, полицейским патрулём и часами на шнурке современный мир моды сделал ещё один очень странный поворот