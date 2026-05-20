Японские учёные назвали странно простой способ выжить при нападении медведя

Учёные из Университета Акиты изучили случаи нападений медведей на 70 человек в 2023 году. Семеро пострадавших успели принять такую защитную позу — и ни один из них не получил тяжёлых травм. У других последствия были куда серьёзнее: множественные повреждения, операции под общим наркозом и даже ампутации.

Чаще всего медведи травмировали лицо, голову, руки и верхнюю часть тела. Поэтому смысл позы оказался пугающе простым: спрятать самые уязвимые места и не дать животному ударить туда напрямую.

В Японии проблема стала особенно острой. За последний финансовый год там зафиксировали более 50 тысяч сообщений о медведях, 238 нападений и 13 смертей. Причём всё чаще животные появляются не где-то глубоко в лесу, а рядом с домами, фермами и жилыми районами.

Учёные подчёркивают: способ не даёт стопроцентной гарантии. Но если встреча уже пошла по худшему сценарию, иногда разница между паникой и одной правильной позой может оказаться слишком большой.