Доступ к сайтам "telesurtv.net" и "telesurenglish.net" запрещен.

В NEPLP поступила информация от компетентного государственного органа о том, что эти веб-сайты в целом распространяют одностороннюю и предвзятую информацию о войне России в Украине, мобилизуют информационную и общественную поддержку российских солдат, воюющих в Украине, и формируют в целом позитивное отношение к России.

По мнению NEPLP и компетентного государственного административного органа, это может негативно сказаться на сплоченности латвийского общества, межэтнических отношениях, понимании ценностей, принадлежности латвийских жителей к единому информационному пространству, а также на солидарности и поддержке латвийского государства Украине в отношении ее независимости, суверенитета и территориальной целостности.

В прошлом NEPLP уже неоднократно принимал аналогичные решения об ограничении доступа к порталам, распространяющим российскую пропаганду.