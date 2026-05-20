Подорожают? Настоящее мясо и молоко в Латвии гораздо дешевле растительных продуктов

В этом году в рамках исследования впервые был проведен углубленный анализ цен на продукты, и результаты показали, что особенно резкие ценовые различия наблюдаются в категориях повседневных продуктов питания.

Растительный рацион упоминается как один из самых эффективных способов снизить воздействие отрасли производства продовольствия на климат, сократить использование животных и одновременно улучшить здоровье общества.

Продовольственная система в целом производит около трети всех мировых выбросов парниковых газов, и большую их часть составляют выбросы от производства продуктов животного происхождения.

В то же время чрезмерное потребление красного и переработанного мяса связывают с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2-го типа и отдельных видов рака.

В Латвии интерес к растительным продуктам продолжает расти, однако разница в ценах все еще существенно ограничивает их доступность для широких слоев населения.

Так, исследование показало, что самое дешевое растительное молоко в крупнейших латвийских торговых сетях стоит в среднем 1,73 евро за литр, тогда как коровье молоко - 0,68 евро за литр.

В свою очередь растительный йогурт в среднем в 4,5 раза дороже йогурта из обычного молока.

Особенно резкие ценовые различия заметны в категориях альтернатив мясу. Растительная вареная колбаса стоит до 10 раз дороже, чем самая дешевая колбаса из мяса.

Растительные наггетсы в среднем стоят в 2,6 раза больше куриных наггетсов, а в отдельных торговых сетях цена различается даже в 4,6 раза. Существенные различия наблюдаются и в ценах на такие популярные продукты, как тофу и хумус.

Например, самый дешевый тофу в магазинах "Lidl" стоит в среднем 5,66 евро за кг, тогда как в "Rimi" - 11 евро за кг.

"Все больше людей хотят ежедневно употреблять больше растительных продуктов - как по соображениям здоровья, так и из экологических или этических побуждений. Однако, если более экологичный выбор стоит в два, четыре или даже десять раз дороже, невозможно ожидать быстрых перемен в пищевых привычках общества. Растительные продукты не должны быть нишевым или премиум-сегментом - они должны стать обычным выбором, доступным каждый день", - подчеркивает руководитель программы "Не съешь планету" Жанете Фелса.

(Tvnet.lv)