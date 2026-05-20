Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Подорожают? Настоящее мясо и молоко в Латвии гораздо дешевле растительных продуктов

20 мая, 2026 10:12

В крупнейших торговых сетях Латвии растительные альтернативы все еще стоят значительно дороже продуктов животного происхождения, свидетельствует исследование "Вег-рейтинг магазинов 2026", проведенное обществом "Dzīvnieku brīvība" в рамках программы "Не съешь планету".

В этом году в рамках исследования впервые был проведен углубленный анализ цен на продукты, и результаты показали, что особенно резкие ценовые различия наблюдаются в категориях повседневных продуктов питания.

Растительный рацион упоминается как один из самых эффективных способов снизить воздействие отрасли производства продовольствия на климат, сократить использование животных и одновременно улучшить здоровье общества.

Продовольственная система в целом производит около трети всех мировых выбросов парниковых газов, и большую их часть составляют выбросы от производства продуктов животного происхождения.

В то же время чрезмерное потребление красного и переработанного мяса связывают с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2-го типа и отдельных видов рака.

В Латвии интерес к растительным продуктам продолжает расти, однако разница в ценах все еще существенно ограничивает их доступность для широких слоев населения.

Так, исследование показало, что самое дешевое растительное молоко в крупнейших латвийских торговых сетях стоит в среднем 1,73 евро за литр, тогда как коровье молоко - 0,68 евро за литр.

В свою очередь растительный йогурт в среднем в 4,5 раза дороже йогурта из обычного молока.

Особенно резкие ценовые различия заметны в категориях альтернатив мясу. Растительная вареная колбаса стоит до 10 раз дороже, чем самая дешевая колбаса из мяса.

Растительные наггетсы в среднем стоят в 2,6 раза больше куриных наггетсов, а в отдельных торговых сетях цена различается даже в 4,6 раза. Существенные различия наблюдаются и в ценах на такие популярные продукты, как тофу и хумус.

Например, самый дешевый тофу в магазинах "Lidl" стоит в среднем 5,66 евро за кг, тогда как в "Rimi" - 11 евро за кг.

"Все больше людей хотят ежедневно употреблять больше растительных продуктов - как по соображениям здоровья, так и из экологических или этических побуждений. Однако, если более экологичный выбор стоит в два, четыре или даже десять раз дороже, невозможно ожидать быстрых перемен в пищевых привычках общества. Растительные продукты не должны быть нишевым или премиум-сегментом - они должны стать обычным выбором, доступным каждый день", - подчеркивает руководитель программы "Не съешь планету" Жанете Фелса.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

