Путин прибыл в Китай на переговоры с Си Цзиньпином после резонансного визита Трампа

Самолёт Путина приземлился в китайской столице, где его встретили министр иностранных дел Ван И и почётный караул, а также молодые люди в голубых рубашках, размахивавшие китайскими и российскими флагами и скандировавшие: "Добро пожаловать, добро пожаловать, горячо приветствуем!".

К двухдневному визиту Путина приковано большое внимание на фоне стремления Пекина сохранить стабильные отношения с Соединёнными Штатами и при этом не ослаблять традиционно тесные связи с Россией.

В Кремле ранее сообщали, что Путин и Си намерены обсудить экономическое сотрудничество между двумя странами, а также "ключевые международные и региональные вопросы". Визит приурочен к 25‑летию договора о дружбе между Россией и Китаем, подписанного в 2001 году.

Китай является ключевым торговым партнёром России, особенно после того как полномасштабное вторжение Москвы в Украину в 2022 году фактически изолировало Кремль на международной арене и серьёзно сократило его связи со странами Западного полушария.

Пекин уже долгое время называет свою позицию в конфликте нейтральной, хотя на фоне экономических и финансовых санкций США и Европы наращивает торговые связи с Кремлём.

После начала войны в Украине Китай стал главным торговым партнёром России и крупнейшим покупателем российских нефти и газа. В Москве ожидают, что война в Иране ещё больше увеличит спрос. Китай также игнорирует требования Запада прекратить поставки высокотехнологичных компонентов для российской оборонной промышленности.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в первом квартале 2026 года экспорт российской нефти в Китай вырос на 35%, а сама Россия является одним из крупнейших поставщиков природного газа в КНР, назвав основного союзника страны "ответственным потребителем".

В видеобращении, опубликованном незадолго до его прибытия, Путин заявил, что двусторонние отношения между Россией и Китаем находятся на "поистине беспрецедентном уровне" и играют важную роль в мире, передало во вторник официальное агентство "Синьхуа".

"Между визитами Трампа и Путина нет никакой связи", – заявил в понедельник Ушаков, отметив, что поездка российского лидера была согласована заранее, через несколько дней после того, как Путин и Си провели видеоконференцию 4 февраля.

"Визит Трампа был направлен на стабилизацию важнейших двусторонних отношений в мире; визит Путина – на укрепление доверия со стороны давнего стратегического партнера", – заявил Ван Цзичэнь, заместитель генерального секретаря базирующегося в Пекине аналитического центра "Центр для Китая и глобализации".

"Для Китая эти два направления отнюдь не взаимоисключающие", – добавил он.

Тесная "дружба" Путина и Си

В последний раз Путин приезжал в Китай в сентябре 2025 года: он участвовал в ежегодном саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине, наблюдал за военным парадом в честь 80‑летия окончания Второй мировой войны и провёл переговоры с Си.

Тогда Си назвал российского лидера "старым другом", а Путин обратился к Си как к "дорогому другу". В Китае выражение "старый друг" – редкий дипломатический термин, которым чиновники и партийные структуры пользуются в официальной переписке, говоря о привилегированных иностранцах.

В апреле министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Пекин и встретился с Си, который на фоне текущей международной обстановки назвал двусторонние отношения "драгоценными". Си подчеркнул, что Китаю и России необходимо укреплять и защищать свои общие интересы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в выходные, что поездка Путина также позволит Москве получить из первых рук информацию о переговорах Китая с США и обсудить с Пекином их итоги.

Во время визита Трампа Си назвал отношения между Вашингтоном и Пекином самыми важными двусторонними отношениями в мире и заявил, что стороны должны воспринимать друг друга как партнёров, а не соперников.

По итогам двухдневного саммита стороны заявили, что будут вырабатывать новую рамочную основу для поддержания "конструктивных китайско-американских отношений стратегической стабильности".

В среду запланирована встреча российского президента с Си Цзиньпином. В повестку входят многочисленные вопросы, в том числе международные конфликты, перебои с поставками энергоресурсов из‑за закрытия Ормузского пролива, а также войны в Украине и с Ираном.