Путин прибыл в Китай на переговоры с Си Цзиньпином после резонансного визита Трампа

Euronews 20 мая, 2026 10:21

Президент России Владимир Путин во вторник вечером прибыл в Китай на переговоры со своим китайским коллегой Си Цзиньпином — менее чем через неделю после окончания визита в Пекин президента США Дональда Трампа.

Самолёт Путина приземлился в китайской столице, где его встретили министр иностранных дел Ван И и почётный караул, а также молодые люди в голубых рубашках, размахивавшие китайскими и российскими флагами и скандировавшие: "Добро пожаловать, добро пожаловать, горячо приветствуем!".

К двухдневному визиту Путина приковано большое внимание на фоне стремления Пекина сохранить стабильные отношения с Соединёнными Штатами и при этом не ослаблять традиционно тесные связи с Россией.

В Кремле ранее сообщали, что Путин и Си намерены обсудить экономическое сотрудничество между двумя странами, а также "ключевые международные и региональные вопросы". Визит приурочен к 25‑летию договора о дружбе между Россией и Китаем, подписанного в 2001 году.

Китай является ключевым торговым партнёром России, особенно после того как полномасштабное вторжение Москвы в Украину в 2022 году фактически изолировало Кремль на международной арене и серьёзно сократило его связи со странами Западного полушария.

Пекин уже долгое время называет свою позицию в конфликте нейтральной, хотя на фоне экономических и финансовых санкций США и Европы наращивает торговые связи с Кремлём.

После начала войны в Украине Китай стал главным торговым партнёром России и крупнейшим покупателем российских нефти и газа. В Москве ожидают, что война в Иране ещё больше увеличит спрос. Китай также игнорирует требования Запада прекратить поставки высокотехнологичных компонентов для российской оборонной промышленности.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в первом квартале 2026 года экспорт российской нефти в Китай вырос на 35%, а сама Россия является одним из крупнейших поставщиков природного газа в КНР, назвав основного союзника страны "ответственным потребителем".

В видеобращении, опубликованном незадолго до его прибытия, Путин заявил, что двусторонние отношения между Россией и Китаем находятся на "поистине беспрецедентном уровне" и играют важную роль в мире, передало во вторник официальное агентство "Синьхуа".

"Между визитами Трампа и Путина нет никакой связи", – заявил в понедельник Ушаков, отметив, что поездка российского лидера была согласована заранее, через несколько дней после того, как Путин и Си провели видеоконференцию 4 февраля.

"Визит Трампа был направлен на стабилизацию важнейших двусторонних отношений в мире; визит Путина – на укрепление доверия со стороны давнего стратегического партнера", – заявил Ван Цзичэнь, заместитель генерального секретаря базирующегося в Пекине аналитического центра "Центр для Китая и глобализации".

"Для Китая эти два направления отнюдь не взаимоисключающие", – добавил он.

Тесная "дружба" Путина и Си

В последний раз Путин приезжал в Китай в сентябре 2025 года: он участвовал в ежегодном саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине, наблюдал за военным парадом в честь 80‑летия окончания Второй мировой войны и провёл переговоры с Си.

Тогда Си назвал российского лидера "старым другом", а Путин обратился к Си как к "дорогому другу". В Китае выражение "старый друг" – редкий дипломатический термин, которым чиновники и партийные структуры пользуются в официальной переписке, говоря о привилегированных иностранцах.

В апреле министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Пекин и встретился с Си, который на фоне текущей международной обстановки назвал двусторонние отношения "драгоценными". Си подчеркнул, что Китаю и России необходимо укреплять и защищать свои общие интересы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в выходные, что поездка Путина также позволит Москве получить из первых рук информацию о переговорах Китая с США и обсудить с Пекином их итоги.

Во время визита Трампа Си назвал отношения между Вашингтоном и Пекином самыми важными двусторонними отношениями в мире и заявил, что стороны должны воспринимать друг друга как партнёров, а не соперников.

По итогам двухдневного саммита стороны заявили, что будут вырабатывать новую рамочную основу для поддержания "конструктивных китайско-американских отношений стратегической стабильности".

В среду запланирована встреча российского президента с Си Цзиньпином. В повестку входят многочисленные вопросы, в том числе международные конфликты, перебои с поставками энергоресурсов из‑за закрытия Ормузского пролива, а также войны в Украине и с Ираном.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (1)

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (1)

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

