Вс, 24. Мая
Телефоны руководства разрываются: Валка погрязла в долгах

© LETA 20 мая, 2026 10:26

Валка стала вторым самоуправлением после Резекне, чье финансовое положение рассматривается на правительственном уровне.

Однако точно так же, как в свое время в Резекне, самоуправление Валки не согласно с "диагнозом", поставленным ему Министерством финансов, и указывает также на вину государства в том, что возникла такая ситуация.

Однако, в отличие от Резекне, где финансовые трудности назрели сравнительно быстро, проблемы Валки накапливались в течение длительного периода: доходы и расходы края находятся под пристальным вниманием Минфина еще с 2024 года, когда самоуправление было вынуждено взять краткосрочный заем из бюджета для спасения ситуации, но проблемы начались еще в предыдущие годы.

Текущая ситуация, которую министр финансов Арвилс Ашераденс охарактеризовал как "неприятную и непростую", такова, что объем обязательств края превышает 2 млн евро, и самоуправление регулярно задерживает оплату счетов и налогов.

При этом долги в размере около полумиллиона евро необходимо выплатить в ближайшее время и, как выразился председатель думы Валкского края Вентс Армандс Крауклис, телефоны самоуправления каждый день разрываются от звонков поставщиков, которые требуют оплаты счетов.

В 2025 году самоуправление продало котельную и получило разовый доход в размере почти полумиллиона евро, однако этого хватило только на оплату текущих счетов и налогов, а общий объем задолженностей не уменьшился.

По мнению Минфина, главной причиной плачевной ситуации является неадекватная плата за поставки тепла и воды жителям муниципальным предприятием ООО "Utilitas Valka", поскольку она не покрывает объективные затраты на производство и доставку, и самоуправление фактически дотирует население.

Согласно отчету Минфина о финансовом положении Валки, из более чем 2 млн евро общих обязательств самоуправления свыше 1 млн составляют долги жителей за отопление и водоснабжение.

Руководство Валки с этим не согласно, указывая, что долги на сумму 280 тысяч евро являются долгосрочными, так как возникли около десяти лет назад, и вернуть их, скорее всего, уже не удастся.

Самоуправление работает над постепенным взысканием долгов и планирует снижать их объем на 50 тысяч евро в год. Минфин на это возражает, что более 700 тысяч евро из долгов - "свежие", с просрочкой до 30 дней, и в их возникновении нельзя винить застарелые проблемы.

(Latvijas Avīze)

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

