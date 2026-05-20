Телефоны руководства разрываются: Валка погрязла в долгах

Однако точно так же, как в свое время в Резекне, самоуправление Валки не согласно с "диагнозом", поставленным ему Министерством финансов, и указывает также на вину государства в том, что возникла такая ситуация.

Однако, в отличие от Резекне, где финансовые трудности назрели сравнительно быстро, проблемы Валки накапливались в течение длительного периода: доходы и расходы края находятся под пристальным вниманием Минфина еще с 2024 года, когда самоуправление было вынуждено взять краткосрочный заем из бюджета для спасения ситуации, но проблемы начались еще в предыдущие годы.

Текущая ситуация, которую министр финансов Арвилс Ашераденс охарактеризовал как "неприятную и непростую", такова, что объем обязательств края превышает 2 млн евро, и самоуправление регулярно задерживает оплату счетов и налогов.

При этом долги в размере около полумиллиона евро необходимо выплатить в ближайшее время и, как выразился председатель думы Валкского края Вентс Армандс Крауклис, телефоны самоуправления каждый день разрываются от звонков поставщиков, которые требуют оплаты счетов.

В 2025 году самоуправление продало котельную и получило разовый доход в размере почти полумиллиона евро, однако этого хватило только на оплату текущих счетов и налогов, а общий объем задолженностей не уменьшился.

По мнению Минфина, главной причиной плачевной ситуации является неадекватная плата за поставки тепла и воды жителям муниципальным предприятием ООО "Utilitas Valka", поскольку она не покрывает объективные затраты на производство и доставку, и самоуправление фактически дотирует население.

Согласно отчету Минфина о финансовом положении Валки, из более чем 2 млн евро общих обязательств самоуправления свыше 1 млн составляют долги жителей за отопление и водоснабжение.

Руководство Валки с этим не согласно, указывая, что долги на сумму 280 тысяч евро являются долгосрочными, так как возникли около десяти лет назад, и вернуть их, скорее всего, уже не удастся.

Самоуправление работает над постепенным взысканием долгов и планирует снижать их объем на 50 тысяч евро в год. Минфин на это возражает, что более 700 тысяч евро из долгов - "свежие", с просрочкой до 30 дней, и в их возникновении нельзя винить застарелые проблемы.

(Latvijas Avīze)