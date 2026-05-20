Непроста жизнь чиновников в Латвии: «Сделаешь — накажут, не сделаешь — накажут точно так же»

В государственном секторе нельзя ничего не делать, потому что бездействие тоже наказуемо. Но очень часто бывает так, что ты делаешь — и тебя могут наказать, а ты не делаешь — и тебя могут наказать, заключила Дриньке.

Она признает, что виной тому является несоответствие законодательства государственного сектора стандартам и правам человека, и Дриньке считает, что это часто является препятствием для мотивации идти в государственный сектор и вообще что-либо делать.

Дриньке добавила, что инициированный правительством процесс повышения эффективности, который продолжается уже несколько лет, в том числе и в “Latvijas valsts meži”, также сталкивается со многими проблемами и препятствиями.

По ее мнению, дело не в том, что мы постоянно что-то сокращаем или хотим свести все к минимуму, и не в том, что мы теперь будем линейно оптимизировать и сокращать все. Дриньке считает, что в этом процессе необходима гибкость, он не может быть осуществлен быстро, в частном секторе это происходит быстрее, и главная проблема заключается в отсутствии быстрого результата, которого хотелось бы видеть.