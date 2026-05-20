В Риге много парикмахерских, где работают иммигранты из третьих стран, индийцы, пакистанцы и другие. Аскольд, житель Риги, очень смущен тем, что он наблюдал и слышал в этих заведениях на протяжении долгого времени. Свое возмущение он выразил программе "Bez Tabu".

"В последнее время в Риге как грибы после дождя появились мужские парикмахерские или барбершопы, где работают иностранцы. Они ни слова не знают по-латышски! В какой стране я живу?!", - возмущается Аскольд.

Журналист "Bez Tabu" посетил случайно выбранные мужские парикмахерские в Риге и убедился, что во всех проверенных заведениях сотрудники не умеют говорить по-латышски с клиентами даже на элементарном уровне.

Встреченный в первой парикмахерской индиец рассказал, что учит латышский язык, правда за три года так и не выучил ни слова. К нему уже приходила Языковая инспекция и он заплатил ей штраф - 90 евро.

Менеджер барбершопа, до которого удалось дозвониться по телефону, рассказал, что Языковая инспекция уже несколько раз штрафовала их салон.

Во втором салоне этой же сети никто не понял ни слова на латышском языке. Журналисту сказали, чтобы приходил во вторник, тогда будет работать тот, кто знает государственный язык.

В третьем барбершопе на вопрос журналиста на латышском языке ответил не барбер, а клиент. Предложил записаться онлайн. Владелец барбершопа Мухамед в Латвии живет первый год и утверждает, что латышский учит.

Представитель Центра Госязыка Эрнест Гриетенс объяснил, что у клиента есть право требовать, чтобы с ним говорили на госязыке.

За неиспользование госязыка Центр Госязыка в прошлом году оштрафовал 381 человека.