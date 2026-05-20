Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
Доступность

«По-латышски нет, по-английски, брат!»: мастера в барбершопах не знают госязыка (1)

Редакция PRESS 20 мая, 2026 11:35

Новости Латвии 1 комментариев

TV3/ Bez Tabu

Журналисты программы "Bez Tabu" телеканала TV3 выяснили, что многие граждане третьих стран, работающие в мужских парикмахерских или барбершопах в Риге, не умеют общаться с клиентами на латышском языке даже на базовом уровне.

В Риге много парикмахерских, где работают иммигранты из третьих стран, индийцы, пакистанцы и другие. Аскольд, житель Риги, очень смущен тем, что он наблюдал и слышал в этих заведениях на протяжении долгого времени. Свое возмущение он выразил программе "Bez Tabu".

"В последнее время в Риге как грибы после дождя появились мужские парикмахерские или барбершопы, где работают иностранцы. Они ни слова не знают по-латышски! В какой стране я живу?!", - возмущается Аскольд.

Журналист "Bez Tabu" посетил случайно выбранные мужские парикмахерские в Риге и убедился, что во всех проверенных заведениях сотрудники не умеют говорить по-латышски с клиентами даже на элементарном уровне.

Встреченный в первой парикмахерской индиец рассказал, что учит латышский язык, правда за три года так и не выучил ни слова. К нему уже приходила Языковая инспекция и он заплатил ей штраф - 90 евро.

Менеджер барбершопа, до которого удалось дозвониться по телефону, рассказал, что Языковая инспекция уже несколько раз штрафовала их салон.

Во втором салоне этой же сети никто не понял ни слова на латышском языке. Журналисту сказали, чтобы приходил во вторник, тогда будет работать тот, кто знает государственный язык.

В третьем барбершопе на вопрос журналиста на латышском языке ответил не барбер, а клиент. Предложил записаться онлайн. Владелец барбершопа Мухамед в Латвии живет первый год и утверждает, что латышский учит.

Представитель Центра Госязыка Эрнест Гриетенс объяснил, что у клиента есть право требовать, чтобы с ним говорили на госязыке.

За неиспользование госязыка Центр Госязыка в прошлом году оштрафовал 381 человека.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
Важно

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (1)

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Важно

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Важно

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (1)

Важно 19:52

Важно 1 комментариев

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Читать
Загрузка

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (1)

Важно 17:02

Важно 1 комментариев

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Читать

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (1)

Важно 16:52

Важно 1 комментариев

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Читать

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (1)

Новости Латвии 16:33

Новости Латвии 1 комментариев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Читать

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года (1)

Важно 15:09

Важно 1 комментариев

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Читать

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (1)

Важно 15:03

Важно 1 комментариев

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Читать

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года (1)

ЧП и криминал 14:33

ЧП и криминал 1 комментариев

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

Читать