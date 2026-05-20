Синяки, укусы и самооборона: в Финляндии учителей учат защищаться от школьников

На занятиях взрослые учатся защищаться от ударов, пинков и попыток укусить. Звучит как сцена из полицейской подготовки, но речь идёт о школьных буднях.

Почти у всех сотрудников местной школы уже был опыт столкновения с агрессией. Одна из учительниц рассказала, что ученики пытались её ударить, поцарапать, укусить или пнуть. Некоторые следы от ногтей остались на руках навсегда.

Проблема в Лапуа стала настолько заметной, что муниципалитет создал отдельную должность координатора школьной безопасности. Её занял бывший полицейский Илпо Рантала. Он работает с учениками, учителями, родителями, социальными службами и полицией.

Местная полиция говорит, что раньше Лапуа можно было назвать “столицей мелких краж” региона, но в последние годы всё заметнее стала другая проблема — насилие среди подростков. В делах фигурируют угрозы, оскорбления, телесные повреждения и другие преступления против жизни и здоровья.

В школах усилили видеонаблюдение, внедрили специальное приложение для кризисных ситуаций и теперь отдельно учат взрослых, как действовать, если обычный учебный день внезапно превращается в опасную ситуацию.

Финская школа всё ещё может оставаться примером для многих стран. Но даже там учителю иногда приходится знать не только свой предмет, но и как закрыться от удара.