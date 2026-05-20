Дома престарелых в Латгалии не могут эвакуировать лежачих в случае воздушной угрозы

В среду несколько округов Латгалии объявили о возможной угрозе воздушному пространству, призвав жителей оставаться дома и соблюдать принцип двух стен. Председатель краевой думы Резекне Гунтарс Скудра сообщил, что такой принцип не может соблюдаться для прикованных к постели жителей домов престарелых, поскольку их кровати нельзя перенести, например, в коридор. Поэтому окна в комнатах закрыты, и жители ждут, пока угроза минует.

В свою очередь, председатель муниципального объединения Лудзы Регина Борисова сообщила, что для подобных ситуаций разработан алгоритм, по которому ведется работа. Алгоритм предусматривает, что сотрудники должны оставаться в помещении с клиентами, прогулки и визиты запрещены. Также в это время жителей не водят к врачам, но если транспортное средство находится на дороге, водители ищут ближайшее безопасное место.

Борисова также признала, что лежачих пациентов нельзя выводить в коридоры, поскольку коридоры не очень широкие. Поэтому эти жильцы остаются в своих комнатах, закрывая окна и жалюзи.

Тем временем остальные жители ждут, когда угроза минует, в коридорах.

Директор SAC пояснил, что ситуация усложняется, когда предупреждение действует в момент, когда в центре должна происходить смена персонала, поскольку тогда сотрудники, отработавшие 24 часа, продолжают работать, так как не могут уйти, а следующая смена не может выйти на работу.

В зданиях SAC "Лудза" проживают 86 постояльцев.

Ранее сообщалось, что во вторник и среду жители нескольких латвийских регионов Латгалии получили предупреждения по системе оповещения о возможной угрозе воздушному пространству. Во вторник такие предупреждения также поступили в ряд муниципалитетов Видземе.

