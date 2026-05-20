Воздушная угроза в Латгалии чуть не сорвала выпускникам экзамен по физике

Экзамен должен был начаться в 10:00, однако еще до его начала было объявлено предупреждение о возможной угрозе, поэтому его перенесли на более позднее время. Вскоре после 10:00 угроза была отменена, в связи с чем было принято решение все же начать экзамен до 11:00, а его вторая часть состоится после выполнения первой части.

Школьники, на которых повлияла эта ситуация, из-за чего они не могут сегодня сдавать какую-либо из частей экзамена, смогут сдать ее 2 июля.

Как сообщалось, во вторник и среду в нескольких краях Латгале было распространено оповещение о возможной угрозе в воздушном пространстве. Во вторник такие предупреждения получили также жители ряда самоуправлений Видземе.

Во вторник по упомянутой причине в десяти самоуправлениях была прервана первая часть экзамена по латышскому языку в 9-х классах.