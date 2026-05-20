Бюджет Европы: что может получить Латвия 20 мая, 2026 12:51

Приграничные самоуправления Восточной Европы, а это касается и Латгале, теперь названы отдельным приоритетом в общеевропейском бюджете. Имя Латгале прозвучало на пресс-конференции в Европейском парламенте в Страсбурге.

Три приоритета

В конце апреля Европейский парламент проголосовал за первый проект бюджета Европейского союза на 2027 год. Этот документ определяет приоритеты бюджета.

Главным докладчиком, который в Европарламенте отвечает за европейские финансы, был депутат от Латвии Нил Ушаков, фракция социал-демократов. За документ проголосовали все четыре главные проевропейские фракции — Народная партия, социал-демократы, либералы и «зеленые».

В список приоритетов в результате работы латвийского депутата вошли несколько пунктов, которые крайне важны именно для Латвии.

Первый — приграничные самоуправления и регионы: Латвия, Литва, Эстония, Польша, Финляндия. В документе прямо указано, что жители этих регионов сталкиваются с экономическим давлением, оттоком молодежи, нехваткой кадров, нагрузкой на школы и больницы. Поэтому приграничным самоуправлениям необходима отдельная адресная поддержка.

«Солидарность должна быть территориальной, а не риторической», — заявил во время дебатов в Европарламенте Нил Ушаков.

Второй приоритет — призыв к справедливому отношению к крестьянам приграничных стран. Уже более 20 лет фермеры Восточной Европы получают поддержку примерно на 20% меньше, чем фермеры Западной Европы.

«Крестьяне в государствах, которые граничат с Украиной, Россией и Беларусью, сталкиваются с непропорциональным давлением. Справедливое распределение прямых выплат в рамках Единой сельскохозяйственной политики — это не просьба о привилегии. Это требование справедливости», — заявил Ушаков на пленарном заседании.

Третий приоритет — внешняя граница ЕС. Главный смысл этой формулировки прост: если граница Латвии или Финляндии является внешней границей Евросоюза, то расходы на ее укрепление должны нести все страны ЕС совместно, а не только отдельные государства.

Что нового в принципах

В принципах общеевропейского бюджета теперь отдельной строкой упомянуты приграничные самоуправления Восточной Европы. В документе также предусмотрена возможность направлять средства ЕС на укрепление внешней границы — ранее такого положения не было.

На пресс-конференции в Европейском парламенте, посвященной бюджету, прозвучало имя Латгале. Кроме того, впервые за весь период существования Балтийского региона за бюджет всего Евросоюза отвечает депутат из Латвии.

«Я очень хорошо знаю, как выглядит реальная жизнь в одном из этих приграничных регионов — в Латгале, — сказал Ушаков после голосования, отвечая на вопросы журналистов в Страсбурге. — Бизнес в приграничье закрывается. Безработица растет. Регулярно падают военные дроны».

Бессонная ночь

Через неделю после голосования по принципам бюджета тему дронов в Латгале пришлось обсуждать снова.

В ночь на 7 мая жители приграничья получили на телефоны тревожные оповещения: вновь были зафиксированы дроны. Такие же сообщения получили и несколько мэров из Латгале, которые в ту ночь находились в Брюсселе на встрече с депутатами Европарламента по вопросам бюджета.

Делегация Латгальского региона планирования начала свою презентацию в Брюсселе не со слайдов и цифр, а с фотографии тревожного уведомления на телефоне. Также был озвучен факт, что в Балвском, Лудзенском и Резекненском краях в то утро школы были закрыты по соображениям безопасности.

Именно эта деталь — закрытые школы — особенно поразила европейских депутатов. О дронах в Латвии в Брюсселе слышали и раньше, но о том, что в одном из государств ЕС утром не открываются школы, многие узнали впервые.

«Инвесторы боятся вкладывать средства в регион, где три раза в неделю люди получают тревожные сообщения о возможных боевых дронах со взрывчаткой, — говорит бывший руководитель Балвского края Сергей Максимов. — Европа должна понять: укрепление восточной границы — это не только танки и противовоздушная оборона. Это также экономика, рабочие места и технологии».

По словам Максимова, отдельный риск касается сельского хозяйства: боевые дроны с элементами искусственного интеллекта могут программироваться на удары по конкретным объектам, а резервуары нефтебаз внешне напоминают резервуары для хранения зерна.

«Латгальский крестьянин сталкивается одновременно с двумя кризисами — климатическим и кризисом безопасности», — отметил он.

Депутат из Португалии хочет приехать в Латгале

На встрече латгальскую делегацию принимали депутаты-социал-демократы, отвечающие в своей фракции за европейский бюджет. Главной среди них была португальский депутат Карла Тавареш, ранее много лет возглавлявшая самоуправление Амадоры — города недалеко от Лиссабона.

Сейчас в Европарламенте она отвечает за новый многолетний бюджет ЕС на 2028–2034 годы. Именно от содержания этого бюджета зависит поддержка стран восточной границы Европы в ближайшие семь лет.

После презентации Тавареш призналась, что была впечатлена масштабами латгальских лесов и природными пейзажами, увиденными на фотографиях, и заявила, что теперь хочет лично посетить Латгале.

Встречу в Брюсселе совместно с коллегами из Польши и Литвы организовал депутат от Латвии Нил Ушаков. Весной 2025 года он уже организовывал миссию депутатов бюджетного комитета Европарламента в Латгале. Тогда делегация посетила Балви и закрытый КПП в Виентули.

Практичный разговор

Поскольку большинство участников встречи были нынешними или бывшими руководителями самоуправлений, разговор быстро перешел в практическую плоскость.

Председатель Прейльской краевой думы Алдис Адамовичс подчеркнул, что самоуправлениям Латгале необходимы не только дополнительные средства, но и пересмотр требований по софинансированию европейских проектов.

«С одной стороны, нам нужна поддержка предпринимательства, здравоохранения и инфраструктуры. Но одновременно нельзя требовать от самоуправлений Восточной Латвии такого же уровня софинансирования, как в других регионах», — отметил он.

По словам Адамовичса, в противном случае даже увеличенная европейская поддержка может остаться неиспользованной, поскольку бюджеты малых приграничных самоуправлений крайне ограничены.

Руководитель администрации Латгальского региона планирования Ивета Малина-Табуне подчеркнула, что сейчас особенно необходимы новые программы трансграничного сотрудничества с Финляндией, Эстонией, Литвой и Польшей — чтобы компенсировать прекращение программ, ранее действовавших с Россией и Беларусью.

При этом приграничные проблемы касаются не только Латгале. Восточная часть Видземе также граничит с Россией.

«Большая поддержка нужна и самоуправлениям Латгале, и Алуксненскому краю», — подчеркнул Адамовичс.

Мэр Лудзы Эдгарс Мекшс отметил, что вопросы приграничных регионов в Европе уже услышаны, однако теперь важно добиться конкретных решений и финансирования.

Денег не очень много

Во время кризиса, вызванного пандемией COVID-19, Евросоюз привлек крупные кредиты для поддержки экономики. Теперь эти кредиты необходимо возвращать. В 2027 году выплаты процентов по ним резко вырастут — примерно до 10 миллиардов евро. При этом Европа уже сталкивается с новым кризисом.

Поэтому в список бюджетных принципов был включен еще один пункт — оценка эффективности расходов европейского бюджета.

Нил Ушаков привел пример проекта, который сейчас активно обсуждается в европейской прессе: Евросоюз планирует направить 320 миллионов евро на развитие общественного транспорта в Сенегале. Финансирование обеспечивают Европейский инвестиционный банк, Еврокомиссия, а также французские и немецкие агентства развития. При этом тендер, вероятно, выиграет китайская государственная компания.

«Надо учиться у Китая — как зарабатывать на европейских деньгах в Африке», — отметил Ушаков.

По его словам, сумма в 320 миллионов евро сопоставима с годовой поддержкой приграничных регионов в одной из стран Восточной Европы.

Nokia как урок

«Главная проблема Европы — это даже не нехватка денег, а потеря собственного производства, — считает Ушаков. — Тратить сотни миллионов евро на развитие китайского производства в Африке — это уже за пределами здравого смысла».

Он напомнил, что еще 20 лет назад финская Nokia считалась одним из лучших производителей телефонов в мире. Сегодня же европейских смартфонов практически нет — рынок контролируют американские, корейские и китайские бренды, а производство сосредоточено в Азии.

По словам Ушакова, Латвия уже проходила через закрытие собственного производства в 1990-е годы — RAF, VEF, сахарные заводы и другие предприятия.

«Тогда говорили: рынок все расставит по местам, а мы будем жить как в Швейцарии. Но этого не произошло», — отметил он.

Сейчас аналогичные процессы, по мнению политика, начинают происходить и в Западной Европе: в Германии сокращается автомобильное производство, металлургические концерны увольняют тысячи сотрудников.

«Жители Латвии могли бы рассказать западным европейцам, чем это заканчивается — что происходит с зарплатами, пенсиями, пособиями и всей социальной системой, когда у страны больше нет собственного производства», — считает Ушаков.

По его мнению, Европе необходима не только ревизия бюджетных расходов, но и возвращение к промышленному развитию.

«Европе нужно возвращать здравый смысл. И начинать с возрождения производства», — заявил Нил Ушаков.

