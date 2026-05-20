Как такое возможно? В приграничной эстонской Нарве массовая утечка газа

По словам Мартинсона, накануне с 11:00 до 21:00 спасатели неоднократно выезжали на вызовы, связанные с утечкой угарного газа. Поэтому во вторник вечером Спасательный департамент разослал СМИ пресс-релиз, а 51 294 человека получили через систему EE-ALARM SMS-сообщение с предупреждением об опасности высокого содержания угарного газа в городе Нарва.

По состоянию на утро 20 мая не поступало ни одного вызова, связанного с газом, ни в Нарве, ни в остальном Ида-Вирумаа.

Мартинсон сообщил, что утечки могли быть вызваны температурой и атмосферным давлением, из-за чего образующийся в газовых устройствах угарный газ по каким-то причинам не попадал на улицу через трубы или системы вентиляции, а распространялся в помещения. К счастью, в большинстве случаев об этом сигнализировали датчики угарного газа.

Часть инцидентов была вызвана утечкой газа в подъездах с центральным газовым отоплением, поэтому не все случаи были связаны лишь с угарным газом.

В вышеупомянутых случаях Спасательный департамент дал людям рекомендацию проветрить помещения, перекрыть краны подачи газа и затем покинуть помещения. Спасатели и Нарвская горуправа также связались с квартирными товариществами, чтобы они перекрыли газовые краны в домах. Несмотря на то, что не удалось связаться со всеми представителями КТ и обслуживающими дома газовыми фирмами, новых инцидентов, к счастью, не произошло.

Из-за утечки газа никто не пострадал, лишь одного человека отвезли в больницу.

Мартинсон подвел итог, что на данный момент опасность миновала, так как новых инцидентов не зарегистрировано. Спасательный департамент уведомит об этом посредством пресс-сообщения и системы EE-ALARM.

На данный момент в части домов и подъездов газ до сих пор перекрыт. Краны можно будет открыть снова вечером, около 18:00, когда люди уже дома и могут сами следить, не произойдет ли новой утечки.