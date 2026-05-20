Как такое возможно? В приграничной эстонской Нарве массовая утечка газа

Редакция PRESS 20 мая, 2026 12:08

В Нарве по-прежнему сохраняется опасность, связанная с утечкой угарного газа. В 10:00 власти города провели пресс-конференцию, на которой выступили главный специалист Идаского спасательного центра Марек Мартинсон и мэр Нарвы Катри Райк, пишут эстонские Delfi.

По словам Мартинсона, накануне с 11:00 до 21:00 спасатели неоднократно выезжали на вызовы, связанные с утечкой угарного газа. Поэтому во вторник вечером Спасательный департамент разослал СМИ пресс-релиз, а 51 294 человека получили через систему EE-ALARM SMS-сообщение с предупреждением об опасности высокого содержания угарного газа в городе Нарва.

По состоянию на утро 20 мая не поступало ни одного вызова, связанного с газом, ни в Нарве, ни в остальном Ида-Вирумаа.

Мартинсон сообщил, что утечки могли быть вызваны температурой и атмосферным давлением, из-за чего образующийся в газовых устройствах угарный газ по каким-то причинам не попадал на улицу через трубы или системы вентиляции, а распространялся в помещения. К счастью, в большинстве случаев об этом сигнализировали датчики угарного газа.

Часть инцидентов была вызвана утечкой газа в подъездах с центральным газовым отоплением, поэтому не все случаи были связаны лишь с угарным газом.

В вышеупомянутых случаях Спасательный департамент дал людям рекомендацию проветрить помещения, перекрыть краны подачи газа и затем покинуть помещения. Спасатели и Нарвская горуправа также связались с квартирными товариществами, чтобы они перекрыли газовые краны в домах. Несмотря на то, что не удалось связаться со всеми представителями КТ и обслуживающими дома газовыми фирмами, новых инцидентов, к счастью, не произошло.

Из-за утечки газа никто не пострадал, лишь одного человека отвезли в больницу.

Мартинсон подвел итог, что на данный момент опасность миновала, так как новых инцидентов не зарегистрировано. Спасательный департамент уведомит об этом посредством пресс-сообщения и системы EE-ALARM.

На данный момент в части домов и подъездов газ до сих пор перекрыт. Краны можно будет открыть снова вечером, около 18:00, когда люди уже дома и могут сами следить, не произойдет ли новой утечки.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (1)

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (1)

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

