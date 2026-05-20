Деньги, любовь и смерть у обрыва: сына основателя Mango задержали по делу об убийстве отца

Испанские власти задержали Джонатана Андика — сына основателя Mango Исака Андика. Его подозревают в убийстве отца, миллиардера и одного из самых известных людей испанской модной индустрии.

Исаак Андик погиб в декабре 2024 года во время прогулки в районе горы Монсеррат в Каталонии. По первоначальной версии, он сорвался с тропы и упал примерно на 150 метров. Вместе с ним тогда был сын, который рассказывал, что отец поскользнулся случайно.

Сначала следствие действительно рассматривало произошедшее как несчастный случай в горах. Но позже внимание полиции привлекли несостыковки в показаниях и другие детали дела. Испанские СМИ также писали о напряжённых отношениях между отцом и сыном и о серьёзной ссоре незадолго до гибели.

Теперь Джонатан Андик, который занимал пост вице-председателя совета директоров Mango, должен предстать перед судьёй.

Сам Исаак Андик родился в Стамбуле в семье сефардских евреев, подростком переехал в Каталонию, а уже через несколько лет продавал одежду и обувь на рынках. Из этого выросла Mango — одна из самых узнаваемых модных сетей Испании.

И теперь история семьи, построившей международную fashion-империю, неожиданно получила совсем другой поворот: наследник, роскошный бренд, горная тропа и вопрос, был ли тот роковой шаг действительно случайным.