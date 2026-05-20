Красная линия может быть лишь одна: Ринкевич о формировании нового правительства

Об этом президент заявил сегодня после встречи с подавшей в отставку премьер-министром Эвикой Силиней ("Новое Единство").

Как отметил Ринкевич, общество ждет дееспособного правительства, имеющего поддержку в Сейме. Президент рассчитывает на то, что для партий, которые ведут переговоры о формировании коалиции, интересы государства будут на первом месте.

Сегодня Ринкевич планирует встретиться с выдвинутым на пост премьер-министра представителем "Объединенного списка" (ОС) Андрисом Кулбергсом, чтобы обсудить прогресс в формировании коалиции.

Он отметил, что для формирования правительства дано достаточно короткое время, но этого требует текущая ситуация.

"Люди хотят определенности. Чтобы мы все продемонстрировали четкие действия, отложили в сторону обиды и начали работать", - сказал Ринкевич.

Силиня со своей стороны отметила, что переговоры о формировании правительства находятся еще на начальном этапе. Зоны ответственности еще не распределены, но для "Нового Единства" всегда была важна физическая и экономическая безопасность жителей. Также еще предстоит понять, каковы основные позиции каждой партии, участвующей в переговорах. Для "Нового Единства" важны также вопросы прав человека и связанные с ними обещания жителям.

"Важно, чтобы не исчезли те ценности, которые были достигнуты за время работы этого правительства", - сказала Силиня.

Она подчеркнула, что формирование коалиции зависит не только от "Нового Единства" - все участвующие в переговорах политические силы должны ответить, смогут ли они сотрудничать друг с другом.

Как сообщалось, переговоры о формировании новой коалиции ведут ОС, "Новое Единство", Национальное объединение и Союз зеленых и крестьян.