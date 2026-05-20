Press.lv
Вести еженедельник 7 Супер Секретов
Вс, 24. Мая
Красная линия может быть лишь одна: Ринкевич о формировании нового правительства

Редакция PRESS 20 мая, 2026 12:56

Foto autors: Dāvis Doršs, Valsts prezidenta kanceleja.

Для президента Эдгара Ринкевича в процессе формирования коалиции единственной "красной линией", которую нельзя пересекать при рассмотрении вопроса о вхождении какой-либо партии в правительство, являются вопросы безопасности и независимости государства.

Об этом президент заявил сегодня после встречи с подавшей в отставку премьер-министром Эвикой Силиней ("Новое Единство").

Как отметил Ринкевич, общество ждет дееспособного правительства, имеющего поддержку в Сейме. Президент рассчитывает на то, что для партий, которые ведут переговоры о формировании коалиции, интересы государства будут на первом месте.

Сегодня Ринкевич планирует встретиться с выдвинутым на пост премьер-министра представителем "Объединенного списка" (ОС) Андрисом Кулбергсом, чтобы обсудить прогресс в формировании коалиции.

Он отметил, что для формирования правительства дано достаточно короткое время, но этого требует текущая ситуация.

"Люди хотят определенности. Чтобы мы все продемонстрировали четкие действия, отложили в сторону обиды и начали работать", - сказал Ринкевич.

Силиня со своей стороны отметила, что переговоры о формировании правительства находятся еще на начальном этапе. Зоны ответственности еще не распределены, но для "Нового Единства" всегда была важна физическая и экономическая безопасность жителей. Также еще предстоит понять, каковы основные позиции каждой партии, участвующей в переговорах. Для "Нового Единства" важны также вопросы прав человека и связанные с ними обещания жителям.

"Важно, чтобы не исчезли те ценности, которые были достигнуты за время работы этого правительства", - сказала Силиня.

Она подчеркнула, что формирование коалиции зависит не только от "Нового Единства" - все участвующие в переговорах политические силы должны ответить, смогут ли они сотрудничать друг с другом.

Как сообщалось, переговоры о формировании новой коалиции ведут ОС, "Новое Единство", Национальное объединение и Союз зеленых и крестьян.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

