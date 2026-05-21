О летящем беспилотнике по горячей линии Литву и Латвию предупредил Минск

"Утром мы получили сообщение от белорусских вооруженных сил о возможном движении дронов на территорию Литвы, аналогичную информацию получили наши соседи латыши", - сказал Станкявичюс журналистам в среду.

Предполагаемый дрон был зафиксирован радарами как литовской, так и латвийской армий. Были задействованы силы воздушной полиции НАТО: два истребителя поднялись с авиабазы Эмари в Эстонии, один из них был направлен в Литву, другой - в Латвию.

"Задача самолетов заключалась в обнаружении, визуальной идентификации и уничтожении беспилотника, однако операция завершилась тем, что в воздухе не было обнаружено никаких вражеских аппаратов. Истребители воздушной полиции прервали миссию и вернулись в Эстонию", - отметил Станкявичюс.

"В настоящее время мы не можем сказать, где находится этот аппарат: упал ли он или просто покинул территорию Литвы. Мы продолжаем поиски с использованием вертолета ВВС и наземных сил. Если операция увенчается успехом и мы найдем обломки или упавший дрон, мы сообщим об этом", - добавил он.

Как ранее сообщил глава Национального центра управления кризисами Литвы Вилмантас Виткаускас, объект исчез с армейских радаров в районе Мяркине.

Изначально угроза была объявлена в Игналинском, Утянском, Швенчёнском и Зарасайском районах, а позже - в Вильнюсском и Алитусском уездах.