Полиция поймала того, кто распространил фейк о якобы упавшем дроне под Смилтене

В Государственной полиции агентству LETA сообщили, что информация о падении дрона не соответствует действительности. В связи с этим вчера было возбуждено уголовное дело по статье Уголовного закона о хулиганстве.

Человеку присвоен статус лица, в отношении которого начат уголовный процесс. От него получены объяснения.

Полиция также призывает жителей критически оценивать информацию, доступную в интернете, и доверять только официальным источникам — сайтам государственных учреждений и их официальным аккаунтам в социальных сетях.

Во вторник Национальные вооружённые силы (НВС) сообщили о возможной угрозе в воздушном пространстве Латвии, поскольку возникло «обоснованное предположение» об угрозе. Изначально предупреждение действовало в Краславском и Лудзенском краях, позже последовательно — в Резекненском, Прейльском, Мадонском, Цесисском, Гулбенском, Смилтенском и Валмиерском краях. Это было самое большое количество краёв, жители которых получали предупреждение об угрозе в воздушном пространстве. При этом НВС так и не подтвердили, что дрон вообще залетал в Латвию, поскольку визуально он идентифицирован не был.

Тем временем истребитель миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтийских стран во вторник сбил дрон над Эстонией.