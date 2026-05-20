Хищение огромной суммы денег в Резекненском техникуме подтвердилось

Расследование началось 10 сентября 2025 года после того, как Госконтроль передал полиции информацию о возможных финансовых нарушениях в одном из профессиональных учебных заведений Резекне. Следователи установили, что средства, предназначенные для хозяйственных нужд и обслуживания технического оборудования, использовались незаконно.

По версии полиции, мошенническая схема действовала с сентября 2018 года по август 2025 года. Кроме того, следствие выявило признаки легализации преступно полученных средств, совершённых группой лиц по предварительному сговору. Обвинения по нескольким уголовным статьям предъявлены троим подозреваемым.

13 мая 2026 года сотрудники Резекненского регионального отдела Латгальского регионального управления уголовной полиции завершили расследование и передали материалы дела в прокуратуру для начала уголовного преследования.

Ранее Госконтроль сообщал, что в ходе ревизии в техникуме были выявлены признаки хищений на десятки тысяч евро. Проверка показала, что платежи перечислялись на счета, не связанные с указанными в договорах получателями, а некоторые счета дублировались. Также были обнаружены расхождения между документами техникума и данными Госкассы о проведённых платежах, что аудиторы расценили как возможную попытку скрыть реальную информацию.

На фоне выявленных нарушений в начале года была уволена директор учебного заведения Бенита Вирбуле.