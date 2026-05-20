Хищение огромной суммы денег в Резекненском техникуме подтвердилось

Редакция PRESS 20 мая, 2026 13:19

ЧП и криминал 0 комментариев

В Резекне завершено расследование дела о хищении почти 70 тысяч евро из средств госбюджета в Резекненском техникуме. По данным следствия, в период с 2018 по 2025 год в учебном заведении незаконно оплачивались счета за услуги, что привело к ущербу государству в размере 69 220,99 евро. Уголовное дело уже передано в прокуратуру.

Расследование началось 10 сентября 2025 года после того, как Госконтроль передал полиции информацию о возможных финансовых нарушениях в одном из профессиональных учебных заведений Резекне. Следователи установили, что средства, предназначенные для хозяйственных нужд и обслуживания технического оборудования, использовались незаконно.

По версии полиции, мошенническая схема действовала с сентября 2018 года по август 2025 года. Кроме того, следствие выявило признаки легализации преступно полученных средств, совершённых группой лиц по предварительному сговору. Обвинения по нескольким уголовным статьям предъявлены троим подозреваемым.

13 мая 2026 года сотрудники Резекненского регионального отдела Латгальского регионального управления уголовной полиции завершили расследование и передали материалы дела в прокуратуру для начала уголовного преследования.

Ранее Госконтроль сообщал, что в ходе ревизии в техникуме были выявлены признаки хищений на десятки тысяч евро. Проверка показала, что платежи перечислялись на счета, не связанные с указанными в договорах получателями, а некоторые счета дублировались. Также были обнаружены расхождения между документами техникума и данными Госкассы о проведённых платежах, что аудиторы расценили как возможную попытку скрыть реальную информацию.

На фоне выявленных нарушений в начале года была уволена директор учебного заведения Бенита Вирбуле.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (1)

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (1)

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

