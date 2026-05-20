Загадку крошечных лапок тираннозавра наконец раскрыли — причина оказалась неожиданно жестокой

Похоже, учёные наконец нашли ответ. И он оказался куда мрачнее, чем многие ожидали.

Исследователи изучили 82 вида хищных динозавров и пришли к выводу: короткие передние конечности могли появиться не случайно. По мере того как древние гиганты совершенствовали свои огромные головы и убийственно мощные челюсти, руки постепенно становились всё менее нужными.

Проще говоря — когда у тебя пасть размером почти с человека и сила укуса уровня кошмара, хватать добычу лапами уже необязательно.

Учёные считают, что особенно важную роль могли сыграть гигантские травоядные динозавры. Охотиться на огромных существ когтями оказалось неудобно. Намного эффективнее было вцепиться челюстями и использовать голову как главное оружие.

Причём тираннозавр оказался не единственным. Похожие изменения независимо появились сразу у нескольких групп хищных динозавров. Среди них был даже карнотавр — обладатель настолько маленьких лап, что они выглядели почти декоративными.

Исследователи даже придумали новый способ оценивать прочность черепов древних гигантов. И тут T. rex снова оказался звездой — его голова заняла первое место по мощности конструкции.

Получается, знаменитые смешные лапки, над которыми смеялись поколения людей, могли быть вовсе не ошибкой природы.

Просто тираннозавру они больше были не нужны.