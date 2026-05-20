Администратора неплатежеспособности обвиняют в хищении средств подопечной компании

По делу получены доказательства того, что управляющий по делам о банкротстве мог злоупотребить своим служебным положением в корыстных целях и присвоить более 17 186 евро из финансовых ресурсов должника, находившихся под его управлением – компании.

В ходе расследования выяснилось, что управляющий переводил деньги должника на свои личные банковские счета несколькими платежами без законных оснований, а затем использовал их в личных целях.

KNAB обращает внимание на то, что первостепенной обязанностью управляющего по делам о банкротстве в рамках процедуры банкротства является содействие исполнению обязательств физического лица или компании, столкнувшихся с финансовыми трудностями.

В то же время KNAB напоминает, что финансовые ресурсы должника, включая средства, полученные в ходе процедуры банкротства путем отчуждения имущества должника, могут быть использованы только для удовлетворения требований кредиторов, а также для покрытия вознаграждения управляющего и расходов на процедуру банкротства.

Уголовное производство было возбуждено 1 октября 2025 года.