Нет одного правильного решения: Ринкевич о ситуации с безопасностью

20 мая, 2026 13:54

Россия лживыми заявлениями пытается запугать и посеять сомнения не только среди жителей Латвии, но и среди союзников, заявил президент Эдгар Ринкевич после встречи с подавшей в отставку премьер-министром Эвикой Силиней ("Новое Единство").

По словам президента, в то время как Украина проводит комплекс мер против России, не только Латвия, но и другие страны Балтии пытаются найти правильную модель оповещения населения. Ранее разработанные теоретические алгоритмы в этой ситуации уже недостаточно применимы, отметил Ринкевич.

Президент обсудил с Силиней, какие указания премьер-министр дала ответственным учреждениям, чтобы согласовать действие системы оповещения с конкретными задачами и чтобы подобные ситуации минимально мешали транспортной системе, предпринимательской деятельности и работе учебных заведений, одновременно обеспечивая безопасность населения.

"Мы все находимся в ситуации, когда нет одного правильного решения. Мы ищем правильные модели", - сказал Ринкевич, подчеркнув, что ответственные учреждения очень активно работают над их поиском. Эти вопросы будут обсуждаться и на сегодняшнем заседании Совета по национальной безопасности.

Ринкевич отметил, что Россия вновь пытается запугать Латвию заявлениями о том, что она якобы позволила использовать свое воздушное пространство для воздушных ударов Украины. Россия делает это, чтобы вызвать недоверие на международном уровне и посеять сомнения не только среди жителей Латвии, но и среди союзников, а также чтобы оправдать свои неудачи в Украине, подчеркнул президент.

Латвия обсуждала этот вопрос с союзниками, и НАТО в этом вопросе едина. Президент отметил, что жителям не следует поддаваться запугиванию, но не исключил, что такие попытки будут и в будущем. "К ним нужно относиться хладнокровно", - сказал Ринкевич.

Президент призвал доверять ответственным службам и правительству, а также прислушиваться к советам, которые дают Национальные вооруженные силы.

В свою очередь Силиня подчеркнула, что в интересах общества - найти решения, как в данной ситуации продолжать повседневную жизнь.

Говоря об оповещениях по сотовой сети, она отметила, что Центр кризисного управления и Национальные вооруженные силы обязались пересмотреть алгоритмы их рассылки, поскольку это не лучшее решение, если люди, получая такие сообщения слишком часто, решают их отключить.

Силиня планирует обсудить с Национальными вооруженными силами, Министерством внутренних дел, Латвийским союзом самоуправлений и Министерством умного управления и регионального развития, как государство может еще поддержать самоуправления, чтобы они могли помочь своим жителям пережить подобные ситуации.

Она отметила, что Министерство образования и науки уже ранее разослало самоуправлениям методические указания о том, что делать в подобных ситуациях, в том числе во время экзаменов. Самоуправления должны были разослать эту информацию школам.

Как сообщалось, во вторник и среду в нескольких краях Латгале жители получили оповещения о возможной угрозе в воздушном пространстве. Во вторник такие предупреждения были разосланы также в ряде самоуправлений Видземе.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (1)

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

