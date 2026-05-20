Нет одного правильного решения: Ринкевич о ситуации с безопасностью

По словам президента, в то время как Украина проводит комплекс мер против России, не только Латвия, но и другие страны Балтии пытаются найти правильную модель оповещения населения. Ранее разработанные теоретические алгоритмы в этой ситуации уже недостаточно применимы, отметил Ринкевич.

Президент обсудил с Силиней, какие указания премьер-министр дала ответственным учреждениям, чтобы согласовать действие системы оповещения с конкретными задачами и чтобы подобные ситуации минимально мешали транспортной системе, предпринимательской деятельности и работе учебных заведений, одновременно обеспечивая безопасность населения.

"Мы все находимся в ситуации, когда нет одного правильного решения. Мы ищем правильные модели", - сказал Ринкевич, подчеркнув, что ответственные учреждения очень активно работают над их поиском. Эти вопросы будут обсуждаться и на сегодняшнем заседании Совета по национальной безопасности.

Ринкевич отметил, что Россия вновь пытается запугать Латвию заявлениями о том, что она якобы позволила использовать свое воздушное пространство для воздушных ударов Украины. Россия делает это, чтобы вызвать недоверие на международном уровне и посеять сомнения не только среди жителей Латвии, но и среди союзников, а также чтобы оправдать свои неудачи в Украине, подчеркнул президент.

Латвия обсуждала этот вопрос с союзниками, и НАТО в этом вопросе едина. Президент отметил, что жителям не следует поддаваться запугиванию, но не исключил, что такие попытки будут и в будущем. "К ним нужно относиться хладнокровно", - сказал Ринкевич.

Президент призвал доверять ответственным службам и правительству, а также прислушиваться к советам, которые дают Национальные вооруженные силы.

В свою очередь Силиня подчеркнула, что в интересах общества - найти решения, как в данной ситуации продолжать повседневную жизнь.

Говоря об оповещениях по сотовой сети, она отметила, что Центр кризисного управления и Национальные вооруженные силы обязались пересмотреть алгоритмы их рассылки, поскольку это не лучшее решение, если люди, получая такие сообщения слишком часто, решают их отключить.

Силиня планирует обсудить с Национальными вооруженными силами, Министерством внутренних дел, Латвийским союзом самоуправлений и Министерством умного управления и регионального развития, как государство может еще поддержать самоуправления, чтобы они могли помочь своим жителям пережить подобные ситуации.

Она отметила, что Министерство образования и науки уже ранее разослало самоуправлениям методические указания о том, что делать в подобных ситуациях, в том числе во время экзаменов. Самоуправления должны были разослать эту информацию школам.

Как сообщалось, во вторник и среду в нескольких краях Латгале жители получили оповещения о возможной угрозе в воздушном пространстве. Во вторник такие предупреждения были разосланы также в ряде самоуправлений Видземе.