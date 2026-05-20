Виноград против солнца: учёные нашли неожиданный способ усилить защиту кожи

Учёные выяснили, что ежедневное употребление винограда может менять работу генов в коже и помогать ей лучше справляться с повреждениями от ультрафиолета.

В исследовании добровольцы две недели ели эквивалент трёх порций цельного винограда в день. После этого специалисты изучили, как менялась активность генов в коже — как без воздействия ультрафиолета, так и после малых доз UV-излучения.

Оказалось, что кожа участников действительно реагировала. У всех добровольцев изменения были разными, но сам эффект наблюдался у каждого: виноград влиял на работу генов, связанных с защитными механизмами кожи.

Особенно интересными оказались процессы, которые помогают формировать внешний защитный барьер кожи. Кроме того, после употребления винограда у участников снизился показатель окислительного стресса после воздействия ультрафиолета.

Учёные осторожно говорят о “нутригеномном” эффекте — то есть о том, что обычная еда может влиять на активность генов. Один из авторов исследования даже назвал виноград суперфудом.

Звучит почти слишком красиво: ешь виноград — и кожа становится чуть лучше подготовлена к солнцу. Но важная деталь остаётся прежней: это не отменяет солнцезащитный крем и не превращает виноград в съедобный SPF.

Зато теперь гроздь винограда выглядит уже не просто как десерт. Скорее как маленькая вкусная тренировка для кожи перед встречей с солнцем.