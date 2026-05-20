Канада вложит 64 миллиона евро в военные базы Латвии

В среду на торжественной церемонии заложили краеугольные камни новых военных объектов в Лиелварде и Риге. В Минобороны подчёркивают, что эти вложения подтверждают долгосрочные обязательства Канады по укреплению безопасности Латвии и восточного фланга НАТО.

Канада уже вложила и обязалась вложить более 315 миллионов евро в развитие военной инфраструктуры в Латвии, в том числе на базах «Адажи», «Цери» и «Лиелварде».

Новые проекты должны расширить оперативные возможности многонациональной бригады НАТО и улучшить размещение союзных сил в Латвии. Большая часть свежих инвестиций - 33 миллиона евро - пойдёт на строительство вертолётной площадки и аэродромной инфраструктуры на базе «Лиелварде».

Там создадут ангары, помещения для технического обслуживания и офисы для канадского тактического авиационного подразделения. Новая инфраструктура позволит одновременно обслуживать до шести вертолётов CH-146 Griffon и четырёх CH-147 Chinook, а также принимать стратегические транспортные самолёты CC-177 Globemaster.

Ещё 30 миллионов евро направят на строительство двух жилых зданий в Лиелварде для личного состава Вооружённых сил Канады. В каждом здании смогут постоянно разместить 152 военнослужащих, а при необходимости вместимость увеличат до 304 мест. Параллельно начнут строить третье жилое здание в Риге.

Канада как рамочная страна многонациональной бригады НАТО в Латвии сотрудничает с Национальными вооружёнными силами Латвии и союзниками ещё из 13 стран.