Решились! «Новое единство» идёт в правительство Кулбергса

«Новое единство» решило участвовать в формировании нового правительства. Вероятнее всего, в коалицию войдут «Объединённый список», «Новое единство», Национальное объединение и Союз зелёных и крестьян. Такой состав должен дать будущему кабинету нужное большинство голосов в Сейме.

Кандидат в премьеры Андрис Кулбергс от «Объединённого списка» после переговоров с представителями «Нового единства» заявил, что процесс заметно продвинулся. Сейчас в консультациях участвуют четыре партии.

К утру среды партнёры должны подготовить общую версию документа о совместных действиях. В нём будут обозначены главные принципы работы будущего правительства: финансовая стабильность, безопасность, фискальная дисциплина и борьба с картелями.

Кулбергс подчёркивает, что сейчас ключевая задача - добиться взаимопонимания между партнёрами и согласовать общее видение. Общество, по его словам, в ближайшее время должно получить ясный ответ, удастся ли сформировать дееспособное правительство.

Политик «Нового единства» Инесе Либиня-Эгнере ранее заявляла, что партия в целом поддерживает подготовку документа о действиях. При этом окончательное решение должны были принять фракция и правление партии с соблюдением внутренних демократических процедур.

В «Новом единстве» отдельно подчёркивают вопросы прав человека и необходимость избегать инициатив, которые могут раскалывать общество.

Новая попытка собрать правительство началась после падения кабинета Эвики Силини. Президент Латвии поручил формирование правительства Андрису Кулбергсу, отведя партиям на переговоры чуть больше недели.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

