Решились! «Новое единство» идёт в правительство Кулбергса

Кандидат в премьеры Андрис Кулбергс от «Объединённого списка» после переговоров с представителями «Нового единства» заявил, что процесс заметно продвинулся. Сейчас в консультациях участвуют четыре партии.

К утру среды партнёры должны подготовить общую версию документа о совместных действиях. В нём будут обозначены главные принципы работы будущего правительства: финансовая стабильность, безопасность, фискальная дисциплина и борьба с картелями.

Кулбергс подчёркивает, что сейчас ключевая задача - добиться взаимопонимания между партнёрами и согласовать общее видение. Общество, по его словам, в ближайшее время должно получить ясный ответ, удастся ли сформировать дееспособное правительство.

Политик «Нового единства» Инесе Либиня-Эгнере ранее заявляла, что партия в целом поддерживает подготовку документа о действиях. При этом окончательное решение должны были принять фракция и правление партии с соблюдением внутренних демократических процедур.

В «Новом единстве» отдельно подчёркивают вопросы прав человека и необходимость избегать инициатив, которые могут раскалывать общество.

Новая попытка собрать правительство началась после падения кабинета Эвики Силини. Президент Латвии поручил формирование правительства Андрису Кулбергсу, отведя партиям на переговоры чуть больше недели.