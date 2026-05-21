Собака погибла, парень попал в больницу: ссора соседей взорвала соцсети (2)

В Латгалии недобрый, но соседский конфликт после гибели собаки закончился больницей и бурной дискуссией в интернете. Участница шоу «Slavenības. Bez filtra» Маргарита Колосова заявила, что сосед избил её сына. Об этом пишет LETA.

По словам Колосовой, её сын после конфликта оказался в больнице с серьёзными травмами, включая разрыв барабанной перепонки. Женщина утверждает, что сосед приехал во двор с пластиковым бампером, который, по её словам, остался от машины после наезда на собаку.

«Сосед въехал в наш двор с тем пластиковым бампером, который остался от машины. Он избил малого... голова вся разбита, барабанная перепонка порвана. Увидел, что дома стоят камеры наблюдения, сразу сел в машину - он приехал вместе с женой, - жена собрала весь этот пластик, и они уехали», - рассказала Маргарита Колосова.

Свою версию в Facebook изложил сосед по имени Валдис. Он утверждает, что сын Колосовой регулярно ездит на большой скорости по гравийным дорогам. По его словам, 22 апреля дети играли на улице с собакой, а он с женой занимался сельскими работами. В этот момент, как пишет Валдис, по дороге на большой скорости проехал сын Маргариты, после чего раздался удар.

Валдис заявил, что собака погибла на глазах у его жены и детей, а водитель не остановился. После этого, по его словам, они с женой убрали с дороги разбитые пластиковые детали, попрощались с собакой и поехали к Колосовой.

«Подойдя к их машине, я увидел, что передняя часть автомобиля разбита. Тогда он этими пластиковыми деталями пару раз получил по лицу и ладонью по уху. Понимаю - да, собака выбежала на дорогу. Но почему он не остановился, хотя бы мог убрать за собой разбитый пластик», - написал Валдис.

История быстро разошлась по соцсетям. Под публикациями появилось более 500 комментариев. Пользователи разделились на два лагеря: одни считают, что хозяин обязан был следить за собакой, другие уверены, что водитель, сбивший животное и уехавший, должен был понести наказание.

Часть комментаторов осудила Валдиса за то, что он приехал на чужую частную территорию и ударил человека. Другие напомнили, что, по их словам, сыновья Маргариты ранее сами выкладывали в интернет видео быстрой езды и дрифта по полевой дороге.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

