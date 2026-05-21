По словам Колосовой, её сын после конфликта оказался в больнице с серьёзными травмами, включая разрыв барабанной перепонки. Женщина утверждает, что сосед приехал во двор с пластиковым бампером, который, по её словам, остался от машины после наезда на собаку.

«Сосед въехал в наш двор с тем пластиковым бампером, который остался от машины. Он избил малого... голова вся разбита, барабанная перепонка порвана. Увидел, что дома стоят камеры наблюдения, сразу сел в машину - он приехал вместе с женой, - жена собрала весь этот пластик, и они уехали», - рассказала Маргарита Колосова.

Свою версию в Facebook изложил сосед по имени Валдис. Он утверждает, что сын Колосовой регулярно ездит на большой скорости по гравийным дорогам. По его словам, 22 апреля дети играли на улице с собакой, а он с женой занимался сельскими работами. В этот момент, как пишет Валдис, по дороге на большой скорости проехал сын Маргариты, после чего раздался удар.

Валдис заявил, что собака погибла на глазах у его жены и детей, а водитель не остановился. После этого, по его словам, они с женой убрали с дороги разбитые пластиковые детали, попрощались с собакой и поехали к Колосовой.

«Подойдя к их машине, я увидел, что передняя часть автомобиля разбита. Тогда он этими пластиковыми деталями пару раз получил по лицу и ладонью по уху. Понимаю - да, собака выбежала на дорогу. Но почему он не остановился, хотя бы мог убрать за собой разбитый пластик», - написал Валдис.

История быстро разошлась по соцсетям. Под публикациями появилось более 500 комментариев. Пользователи разделились на два лагеря: одни считают, что хозяин обязан был следить за собакой, другие уверены, что водитель, сбивший животное и уехавший, должен был понести наказание.

Часть комментаторов осудила Валдиса за то, что он приехал на чужую частную территорию и ударил человека. Другие напомнили, что, по их словам, сыновья Маргариты ранее сами выкладывали в интернет видео быстрой езды и дрифта по полевой дороге.