Учёные раскрыли тайну человечества — почему почти все люди правши

Новое исследование показало: причина может скрываться сразу в двух древних изменениях, которые когда-то полностью изменили человечество — люди встали на две ноги и начали стремительно “прокачивать” мозг.

Сегодня около 90% людей по всему миру — правши. Для мира животных это почти аномалия. Учёные изучили более двух тысяч обезьян и других приматов из 41 вида и попытались понять, что сделало человека настолько “праворуким”.

Оказалось, ключ мог быть в прямохождении.

Когда древние предки человека перестали использовать руки для передвижения, они получили возможность делать ими что-то другое — носить предметы, использовать инструменты, выполнять более сложные действия. А потом подключился растущий мозг.

Исследователи считают, что сначала появилась небольшая склонность пользоваться одной рукой чаще другой. Но по мере развития рода Homo эта особенность усиливалась всё больше. Неандертальцы, Homo erectus и другие древние родственники человека, вероятно, уже тоже чаще выбирали правую руку.

Есть и любопытное исключение. Загадочный Homo floresiensis — знаменитый “хоббит” ростом чуть больше метра — судя по расчётам, мог быть менее выраженным правшой. Учёные предполагают, что это связано с более маленьким мозгом и тем, что он ещё сохранял некоторые древние особенности движения.

Но главная загадка пока осталась.

Если праворукость оказалась настолько выгодной, почему левши всё ещё существуют?

Похоже, у эволюции осталось для учёных ещё несколько сюрпризов.